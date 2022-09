Người đàn ông tàng trữ lựu đạn để... đánh cá

Trong tỉnh

Ngày 28/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Phò Chai (SN 1964) trú tại bản Huồi Cáng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 BLHS, lệnh và quyết định đã được VKSND huyện Kỳ Sơn phê chuẩn.