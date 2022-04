Tình huống giao thông xảy ra trên đoạn đường quốc lộ có nhiều phương tiện qua lại. Chỉ khoảng 1 phút lơ là, người đàn ông đã gặp tai nạn kinh hoàng. Toàn bộ vụ việc đau lòng được tài xế ô tô phía sau ghi lại.

Lúc này, người đàn ông lớn tuổi ngồi nghiêng ngả, có biểu hiện say xỉn, điều khiển xe máy lạng lách trên đường. Chứng kiến sự việc, ô tô lưu thông phía sau liền giảm tốc độ, không dám vượt lên. Trong lúc di chuyển, người đàn ông nhiều suýt va chạm với các phương tiện trên đường.

Thấy tình huống nguy hiểm, nhóm người trên xe ô tô hò nhau tìm cách nhắc nhở người đàn ông. Thế nhưng khoảng hơn 1 phút sau, người này lấn làn sang bên trái đã đấu đầu với xe ô tô ngược chiều. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã văng ra đường, xe máy vỡ nát.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông say xỉn lái xe lạng lách, 1 phút sau cảnh tượng kinh hãi xảy ra



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc