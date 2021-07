Người đàn ông đi xe máy tử vong sau va chạm với xe tải

Khoảng 12h10 ngày 23/7, tại đường 208 đoạn gần khu vực Trạm bơm Vĩnh Khê trên đường 208 thuộc địa phận xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, xảy ra vụ TNGT giữa xe máy và xe tải.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 15C-350.51 di chuyển trên đường 208 theo hướng từ Ngã tư Ắc Quy về Ngã tư thị trấn Rế. Khi đi đến đoạn gần Trạm bơm Vĩnh Khê trên đường 208 thuộc địa phận xã An Đồng, huyện An Dương thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 34M7-9252 do một người đàn ông điều khiển, chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cắm chặt vào đầu xe tải, phần đầu xe máy nát bét, xe tải cũng bị hư hỏng phần đầu.

Người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường, mũ bảo hiểm văng ra, tử vong tại chỗ.

Hai phương tiện bị hư hỏng sau cú va chạm

Danh tính nạn nhân được xác định là Hà Đại T. (SN 1974, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: atgt.vn