Người đàn ông cởi trần, hùng hổ vác gậy đuổi theo đập vỡ kính xe Mercedes

Một phần diễn biến của vụ việc đã được camera hành trình của ô tô ghi lại được vào khoảng 8 giờ sáng nay (8/11) ở một đoạn ngã tư đường đông các phương tiện qua lại. Thời điểm đó, chiếc xe ô tô Mercedes màu trắng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông cởi trần vác gậy, hùng hổ đuổi theo sau.

Khi bắt kịp, người đàn ông đã dùng gậy phang vỡ phần kính sau của chiếc xe Mercedes. Sự việc khiến giao thông trên đoạn đường này rơi vào tình trạng ùn tắc.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự việc nhưng hành động của người đàn ông khiến số đông không khỏi bức xúc.

Người đàn ông vác gậy đuổi theo phang vỡ kính xe Mercedes

