Người dân nuôi cả chục con hổ như... nuôi heo trong nhà như thế nào?

Nhiều vụ xẻ thịt hổ nuôi từ Nghệ An để nấu cao - Tháng 11-2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an TP Thái Nguyên bắt quả tang tại sân nhà ông Cao Tiến Đức (55 tuổi, ngụ phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) đang giết thịt một con hổ nặng 304 kg. Ông Đức khai nhận mua con hổ trên với giá 1 tỉ đồng ở Nghệ An, sau đó bắn thuốc mê rồi vận chuyển về Thái Nguyên giết thịt để nấu cao. - Tháng 3-2017, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang vụ tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm tại nhà ông Cao Xuân Toàn (ngụ xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tại thời điểm kiểm tra, 5 con hổ đã bị giết mổ, lấy nội tạng. Tất cả được cất trong tủ đông lạnh, với trọng lượng khoảng 600kg. - Tháng 1-2021, Công an Hà Tĩnh kiểm tra nhà riêng của ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, ngụ xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), phát hiện tại khu nhà vệ sinh có một cá thể hổ nằm bất động, trọng lượng 250 kg. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện con hổ này đã chết. Ông Nghệ khai mua con hổ nói trên từ tỉnh Nghệ An về nấu cao.