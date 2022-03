Người dân Nghệ An chen chúc làm lý lịch tư pháp để 'xuất khẩu lao động'

Your browser does not support the video tag.

Người dân Nghệ An chen chúc làm lý lịch tư pháp - Video: DOÃN HÒA

Chiều 1-3, rất đông người dân cùng tập trung trước cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, đường Trường Thi, TP Vinh chờ tới lượt vào bên trong để giải quyết thủ tục hành chính.

Do lượng người đông nên đơn vị này phải phát phiếu thứ tự cho nhóm 10 người vào mỗi lượt. Phía bên ngoài, nhiều người ngồi ghế sốt ruột chờ đợi. Năm hàng ghế đều chật kín người chen chúc nhau, không giữ khoảng cách phòng COVID-19. Phần lớn người dân đến đây để làm lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, hộ tịch, hộ chiếu…

Một số người không biết thủ tục phải nhờ người viết hộ tờ khai, với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/lần. Trong khi đó, bên trong trung tâm này đều có bàn hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ người dân photocopy giấy tờ tùy thân miễn phí.

Người dân ngồi xếp hàng chờ tới lượt làm lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chiều 1-3 - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân phàn nàn việc họ đến làm thủ tục cả buổi song vẫn chưa tới lượt. Anh Nguyễn Văn Dũng - 27 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - cho hay, do sắp tới chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản nên hôm nay anh tới đây để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

"Tôi đến đây từ sáng nay nhưng do nhiều người quá nên chờ qua buổi trưa đến giờ vẫn chưa đến lượt", anh Dũng nói. Phía trước anh Dũng còn hơn 10 người cũng đang chờ.

Không ít người lo ngại việc tập trung quá đông người trong thời điểm dịch COVID-19 tại Nghệ An đang diễn biến phức tạp (trung bình mỗi ngày gần đây có hơn 2.000 ca COVID-19 - PV) sẽ có nguy cơ lây nhiễm.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trước đây việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc về Sở Tư pháp Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An đi vào hoạt động từ tháng 10-2020, thủ tục này được chuyển về đơn vị.

Một số người không biết thủ tục phải nhờ người viết hộ tờ khai, với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/lần - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, những ngày qua nhu cầu người dân đến đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp để đi xuất khẩu lao động, xin việc làm tăng cao nên lượng người đến đơn vị tăng đột biến từ 50 - 100% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2022.

Người dân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp tại bưu điện văn hóa xã, huyện; nộp trực tuyến tại https://dichvucong.nghean.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của hơn 1.320 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Nghệ An và ba cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ