Người dân giữ 2 xe ô tô của cán bộ Trung tâm quỹ đất huyện

Chiều ngày 7/2, ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm xác nhận với PV Dân trí, 2 chiếc xe ô tô của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm, bị một số người dân thôn Ô Cách, xã Thanh Thủy, giữ lại tại nhà văn hóa thôn từ ngày 2/2 đến nay.

Hai chiếc xe này là của một cán bộ và một Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm. Nguyên nhân dẫn đến sự việc người dân giữ xe là do có khúc mắc về tiền đến bù giải phóng mặt bằng.

Hai chiếc xe của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm bị giữ lại trong nhà văn hóa thôn Ô Cách



Ông Dũng cho biết, năm 2019 một số bà con đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ban hành, với đơn giá là 60 triệu đồng/sào. Thời điểm 2019 một số người dân còn vẫn chưa chấp hành, đến nay thì số người này mới nhận tiền đền bù, thì số người dân này nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ban hành, theo Quyết định này thì tiền đền bù sẽ rơi vào khoảng 70 triệu đồng/sào. Vì vậy, nhiều bà con mới thắc mắc là tiền đền bù có 2 đơn giá khác nhau trong cùng 1 dự án".

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã Thanh Thủy đã đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo huyện. Công an huyện và Công an tỉnh Hà Nam cũng đã cử cán bộ xuống địa phương để nắm tình hình, tổ chức đối thoại với bà con.

Nhà văn hóa thôn Ô Cách

Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết thêm, hiện nay, cơ quan chức năng đã đối thoại, giải thích cho người dân hiểu vấn đề và chỉ nay mai sẽ giải quyết ổn thỏa sự việc này.

Được biết, người dân không đồng ý cách chi trả bồi thường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn 2 là Công ty CP BĐS Capella Hà Nam

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn 2 có quy mô 142,13 ha với tổng vốn đầu tư 942,05 tỷ đồng. Dự án được thực hiện 50 năm tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý và các xã Thanh Thủy, Thanh Phong, Thanh Hà và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2019, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan; quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định.

