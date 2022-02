Người dân đội mưa đến chùa Đại Tuệ - Nghệ An cầu sự thành đạt

Chùa Đại Tuệ (tọa lạc trên động Thăng Thiên thuộc dãy núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, ở độ cao 450m so với mực nước biển) được công nhận là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của xứ Nghệ.

Chùa thờ Phật Bà Đại Tuệ tức là đại diện cho trí tuệ của Đức Phật. Đây là nơi duy nhất trên đất nước ta có ngôi chùa thờ Phật bà Đại Tuệ.

Theo ghi nhận của PV, nhân dịp đầu xuân năm mới, rất đông người dân địa phương và du khách hành hương đã lên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An để du xuân và cầu mong trí tuệ, sự thành đạt trong công việc.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt ở xứ Nghệ dao động từ 13 -15 độ C, sương mù dày đặc và có mưa phùn. Cũng vì thế mà khung cảnh Chùa Đại Tuệ được bao bọc bởi lớp sương mù dày đặc.

Bất chấp thời tiết mưa lạnh, người dân vẫn đổ về chùa Đại Tuệ du xuân dịp đầu năm.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân trong và ngoài tỉnh với lượng phương tiện lớn đổ về khiến đoạn đường lên chùa Đại Tuệ bị ách tắc.

Nhiều người quyết định gửi xe ở phía cách xa cổng chùa và đi bộ lên chùa.

Trong những ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục làm việc để điều tiết phương tiện ở nơi đây.

Dòng người và xe cộ đổ về chùa rất đông, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tết Nguyên Đán là dịp hàng nghìn người đến đây để cầu trí tuệ và thành đạt trong công việc.

Du xuân trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên hầu hết mọi người đều tự ý thức đeo khẩu trang khi tới nơi đông người./.

