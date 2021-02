Người dân bắt đầu đi mua pháo hoa về đốt dịp Tết

Người dân đăng ký mua pháo hoa tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Ảnh: H.Tuân).

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2021, khá đông người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận tìm tới Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 - Bộ Quốc phòng (trụ sở tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để mua các sản phẩm pháo hoa.

Tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty này, bảng giá được niêm yết công khai với nhiều loại mẫu mã: Ống phun nước bạc (ngoài trời, trong nhà); ống phun hoa lửa cầm tay; cây hoa lửa; cánh hoa xoay; thác nước bạc với mức giá từ 13.000-450.000 đồng.

Đây là các sản phẩm pháo hoa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn theo Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực từ ngày 11/1/2021): Được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Khi tới mua pháo hoa, người dân phải kê khai một số thông tin cá nhân, bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 17 Nghị định 137/2020: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp như lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, Nghị định 137/2020 nêu rõ: Việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện và phải đáp ứng đầy đủ rất nhiều quy định nghiêm ngặt. Người dân sẽ chỉ được phép mua pháo hoa do các doanh nghiệp này cung ứng.

Trước đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an từng khẳng định, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn. Và chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Doanh nghiệp duy nhất sản xuất pháo hoa Tiền thân Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 là Nhà máy Z21 được ra đời vào ngày 7/9/1966 trong lúc cuộc chiến tranh giải phóng đất nước đang ở vào giai đoạn ác liệt nhất. Đây là doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thuốc nổ, phụ kiện nổ phục vụ ngành công nghiệp khai thác và xây dựng; đồng thời cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất pháo hoa, hỏa thuật phục vụ các dịp lễ hội trên cả nước và xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Lào… trở thành một trong những doanh nghiệp quốc phòng tham gia đắc lực vào phát triển kinh tế đất nước.

