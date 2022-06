Người dân báo tin, Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Theo đó, khoảng 11h30’ ngày 25/6/2022, tổ công tác số 7 thuộc Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin bào của người dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về việc một thanh niên có biểu hiện tàng trữ ma tuý. Tổ công tác đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo đơn vị và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại km427+700 Quốc lộ 1A thuộc xóm Đức Hậu, xã Diễn Thịnh, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe mô tô biển kiểm soát 37 P1-818.68 để kiểm tra. Thấy lực lượng Công an, nam thanh niên điều khiển mô tô quay xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác nhanh chóng khống chế. Kiểm tra trong người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện một gói thuốc lá bên trong chứa gói ni lông màu trắng đựng 09 viên nén màu hồng (nghi là ma tuý tổng hợp). Đối tượng và phương tiện nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an làm việc.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Lê Trọng Công (sinh năm 1994, trú tại xóm Tràng Sơn, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành); số viên nén màu hồng nói trên là ma tuý tổng hợp do Công mua về để sử dụng.



Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định số viên nén Lê Trọng Công giấu trong người là ma tuý tổng hợp (hồng phiến), có tổng khối lượng là 0,815gam.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn