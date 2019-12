Người đàn bà bán dây chuyền vàng để buôn ma túy nhận bản án chung thân

Your browser does not support the video tag.

Ngày 26/12, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao ở Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Thị Mai (SN 1960), trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Mai trước đó từng có thời gian sinh sống ở bên Lào. Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, Mai quen người phụ nữ quê Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đến khoảng tháng 2/2019, Mai được người này giới thiệu với người tên Hình (quê huyện Nghĩa Đàn). Hình liên lạc cho biết cần mua ma túy 2 bánh heroin với giá 15.000 USD. Thấy có khách đặt hàng, Mai gặp một người đàn ông tên Khum (người Lào) tại quán bán hàng của mình ở huyện Chăm Phon (tỉnh Savannakhet, Lào) hỏi mua 2 bánh heroin, thống nhất giá 8.000 USD.

Bị cáo Phạm Thị Mai.

Đến ngày 27/2, Khum đưa 2 bánh ma túy đến bán cho Mai. Sau khi có được “hàng”, Mai cất trong cửa hàng mình đồng thời gọi điện thông báo cho Hình. Sau đó, Mai cầm ma túy về Việt Nam.

Như đã hện, đến ngày 1/4, khi về đến TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Phạm Thị Mai gọi điện cho Hình hẹn gặp nhau ở đây để giao dịch. Chiều tối hôm đó, Hình nói hiện chưa có tiền nên muốn Mai mang 2 bánh heroin đi cùng ra Nam Định để lấy tiền, Mai đồng ý.

Sau đó, cả hai bắt xe khách ra đến khu vực kênh Nhà Lê (huyện Nghi Lộc) thì Hình nói Mai xuống xe khách để đi xe ôtô của chồng Hình rồi tiếp tục di chuyển ra Nam Định.

Đến 20h cùng ngày, Mai và vợ chồng Hình dừng xe ăn cơm tối tại một quán ăn ở xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu). Trong quá trình ăn cơm, chồng của Hình nói phải đi đổi xe khác nên Mai đi ra xe ô tô lấy túi xách của mình đi vào quán cơm. Khi Phạm Thị Mai đang để túi xách chứa 2 bánh heroin bên cạnh người để tiếp tục ăn cơm thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ.

Lợi dụng sơ hở, vợ chồng Hình đã nhanh chân bỏ trốn. Theo như tính toán của bị cáo, nếu phi vụ làm ăn này trót lọt sẽ bỏ túi 7.000 USD. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thị Mai 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo không làm đơn kháng cáo, nhưng VKS đã có kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với Phạm Thị Mai lên án chung thân vì khối lượng ma túy lớn. Tại phiên tòa, VKS vẫn giữ nguyên nội dung kháng nghị.

Trong vụ án này, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo Mai là nguy hiểm cho xã hội. Vì lòng tham, bị cáo đã bất chấp buôn ma túy với khối lượng lớn. Bản án sơ thẩm đối với bị cáo là quá nhẹ. Do vậy, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS tỉnh Nghệ An, tăng án đối với Phạm Thị Mai từ 20 năm tù lên chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.