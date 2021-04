Người cha òa khóc tại sân bay xin đổi vé về với cô con gái đã mất: Sức khỏe của người con sinh đôi còn lại giờ ra sao?

Sáng 20/4, ông Trần Văn Hải, 47 tuổi, ở Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An - người cha oà khóc tại sân bay xin được về sớm với con gái qua đời do tai nạn giao thông - cho biết, cô con gái sinh đôi còn lại là Trần Thị T., 19 tuổi, hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo anh Hải, T. đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khoẻ còn yếu, mọi sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào máy móc. Các bác sĩ chẩn đoán cô gái bị bể bánh chè, gãy xương đùi, dập xương chậu, đông máu não.

T. đã phẫu thuật lần 1 ở chân, tinh thần vẫn hoảng loạn, la hét thường xuyên. Người nhà thay nhau chăm sóc con. "Vì con đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, quần áo phải được tiệt trùng nên chỉ được một người ở lại, nhưng cũng chỉ ở ngoài hành lang, nếu cần bác sĩ sẽ gọi", ông Hải nói.

Gia đình anh Hải đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái 19 tuổi

Sau vụ tai nạn, gia đình tài xế xe tải chở gas đã đến thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau của gia đình anh Hải, đồng thời hỗ trợ một phần viện phí cho T. Dự kiến, tiền điều trị cho T. thời gian tới hơn 100 triệu đồng.

"Từ hôm qua đến nay, gia đình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người. Đoàn xã Nghi Lâm đã trao cho tôi hơn 100 triệu đồng số tiền vận động từ mạnh thường quân. Chúng tôi rất cảm kích, không biết lấy gì để cảm ơn. Tôi biết ơn anh Phan Văn Tuấn (ở Hà Nội) rất nhiều, là người đầu tiên hỏi han khi thấy tôi khóc, dìu tôi đến nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ để có thể kịp về nhìn mặt con lần cuối trước khi đóng nắp quan tài", anh Hải bày tỏ.

Được biết, gia đình đã lo liệu xong xuôi tang lễ cho con gái xấu số Trần Thị H. Vợ anh là chị Phạm Thị Sơn, 45 tuổi, vẫn suy sụp, không ăn uống gì. "Mỗi sáng cô ấy gọi con dậy đi học nhưng giờ không thấy con đâu nên buồn lắm. 1 đứa mất, 1 đứa nằm viện, chiếc giường ở nhà bỏ không lại càng quặn lòng", anh Hải đau đớn.

Hai vợ chồng anh Hải chị Sơn kết hôn đã lâu, cuộc sống kinh tế khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Nhiều năm qua, anh vào Bình Dương kiếm tiền, cố gắng chắt chiu, gửi về lo cho các con ăn học. Chỉ vào dịp Tết, anh mới về nhà, quây quần cùng vợ và 3 con.

Ở nhà, chị Sơn vừa chăm sóc 3 con gái vừa lo việc đồng áng. Những ngày nông nhàn, chị theo xe ô tô đi bốc vác gạch thuê kiếm thêm thu nhập. Thời gian tới, anh Hải dự tính sẽ về hẳn quê nhà kiếm việc, bù đắp cho vợ và 2 con.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hải vào Bình Dương nhiều năm làm công nhân kiếm tiền lo cho các con ăn học

Trước đó, ngày 16/4, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện người cha oà khóc nức nở, xin nhân viên hãng bay hỗ trợ đổi vé. Đây là lần đầu tiên anh Hải đi máy bay, cũng là chuyến bay dài nhất cuộc đời. Cách Sài Gòn gần 1.500km, cô con gái của anh vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Anh Phan Văn Tuấn, trong lúc chờ bay, thấy anh Hải khóc nhiều đã tiến tới hỏi thăm. Một nữ hành khách khác đã quyết định hỗ trợ miễn phí toàn bộ vé mới hạng thương gia, để anh Hải kịp về nhà với con gái.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị