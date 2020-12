Ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đang đánh cá

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút (ngày 24/12), tàu cá mang BK: NA 90099 TS do ông Lê Văn Kỷ, (SN 1970), trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, (Nghệ An) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại vị trí 18047’N-106028’E (cách Cửa Hội, Nghệ An về hướng Đông khoảng 42 hải lý), thì một thuyền viên rơi xuống biển. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Duy Phương, (SN 1978), trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Thông tin được báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng biên phòng quần tảo tìm kiếm nạn nhân trên biển.

Vụ việc xảy ra, thuyền trưởng và các thuyền viên trên phương tiện đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân. Nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã thông báo cho Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy, Chi cục Thủy sản Nghệ An phối hợp với chủ tàu tổ chức tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên mất tích.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bất cẩn nên thuyền viên bị trượt chân, rơi xuống biển. Công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân đang được tiến hành.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền phong