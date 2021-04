Ngư dân bắt được cá lạ liền thả về biển, hỏi ra mới biết là loài cực kỳ quý hiếm

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngư dân bắt được cá lạ. Hình dáng của con cá khá kỳ lạ với da trơn, miệng nhỏ, mình dẹp, thân ngắn, màu sắc lạ, khác với nhiều loài cá thông thường. Sau đó, những người trên thuyền quyết định thả con cá này về lại biển.

Theo chia sẻ của tác giả, nhóm ngư dân lần đầu tiên thấy và bắt được loài cá này, nghĩ là cá quý hiếm nên thả lại về biển. Vì muốn chia sẻ với mọi người và cũng vì muốn biết tên loài cá nên tác giả quyết định ghi lại cảnh thả cá và chia sẻ lên mạng xã hội.

Tài khoản có tên Tuấn chia sẻ: "Hành động thả tự do cho những loài cá quý hiếm như con cá mặt trăng này rất đáng khen, chúc các bác ngư dân đi biển thuận buồm xuôi gió".

Một người khác viết: "Cảm ơn các ngư dân nhé, chúc các ngư dân Việt Nam cũng như anh em trên thuyền nhiều sức khoẻ! Hành động bảo tồn vậy mới đúng nét đẹp nè".

Bắt được con cá có hình dáng kỳ lạ, ngư dân trả lại về biển

Tác giả: Khánh Duy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc