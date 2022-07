Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn, Nghệ An): Nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia, hai dân tộc

Trong tỉnh

Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn, Nghệ An) lại thu hút hàng vạn người từ cả nước và nước bạn Lào đến thắp nến tri ân, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.