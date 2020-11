Nghi vấn xung quanh cái chết của Maradona được sáng tỏ

"Trước khi rời ca trực lúc 6h30, tôi vẫn ghé qua phòng của Maradona. Lúc đó, ông ấy vẫn còn sống. Tôi đã quan sát Maradona rất kỹ và không nhận ra điều gì bất thường", Ole dẫn lời nữ y tá.

Một trong những cháu trai của Maradona, bé Jony, vẫn còn gặp người ông lúc 23h ngày 24/11. Ole cho biết bác sĩ và chuyên gia tâm lý là những người đầu tiên phát hiện Maradona qua đời lúc 11h30 ngày 25/11.

Không có cầu thủ bóng đá nào xuất hiện trong giây phút tiễn Diego Maradona về cõi vĩnh hằng. Ảnh: Ole.

Theo Telam, những mẫu bánh mì đầu bếp làm cho Maradona vào đêm trước khi huyền thoại này qua đời vẫn còn nguyên vẹn trong phòng. Một số hộp và ống thuốc khác cũng được tìm thấy.

Sau khi pháp y khám nghiệm tử thi, bác sĩ xác định Maradona chết bởi phù phổi cấp.

Việc khám nghiệm thi thể Maradona bắt đầu sau 19h (giờ địa phương) tại nhà xác San Fernando, được giám sát bởi người đứng đầu Tư pháp của San Isidro, ông John Broyad, và công tố viên Patricio Ferrari.

Một nhóm chuyên gia, do người đứng đầu cơ quan y tế San Isidro là Federico Corasaniti dẫn đầu, phụ trách khám nghiệm tử thi.

Đối chiếu thông tin được cung cấp bởi nữ y tá chăm sóc cho Maradona, cáo buộc "Cậu bé Vàng bị bỏ mặc gần 12h không có bác sĩ chăm sóc sớm bị loại bỏ, theo Ole.

Luật sư riêng Matias Morla của huyền thoại người Argentina là người tố cáo bác sĩ "phạm tội tắc trách" về nghiệp vụ.

Ông Morla còn đổ lỗi cho bộ phận y tế San Isidro "thiếu trách nhiệm" trong xử lý tình huống cấp bách.

"Các xe cứu thương mất gần 30 phút mới tới nơi cấp cứu. Điều này là không thể chấp nhận. Cần có cuộc điều tra tới cùng để làm rõ cái chết của Maradona", luật sư Morla nói.

Clarin cho biết lễ an táng Maradona bắt đầu lúc 19h (giờ địa phương) ngày 26/11 tại nghĩa trang Bella Vista Garden, nơi an nghỉ của bố mẹ ông.

Cũng theo Ole, chỉ có một nhân vật bóng đá xuất hiện trong khoảnh khắc tiễn đưa huyền thoại người Argentina về cõi vĩnh hằng. Đó là người đại diễn cũ Guillermo Coppola.

Lúc quan tài của Maradona còn được đặt tại Casa Rosada - Dinh tổng thống Argentina - ở thủ đô Buenos Aires, cũng chỉ có Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Maxi Rodruez, ba cựu tuyển thủ Argentina, tới viếng.

Maradona ra đi ở tuổi 60 trong sự thương tiếc của không chỉ người hâm mộ tại Argentina, mà còn trên toàn thế giới. Những gì huyền thoại bóng đá này tạo ra trên sân cỏ trở thành cảm hứng cho lứa cầu thủ sau.

Tổng thống Argentina đặt áo số 10 lên quan tài của Maradona

Trưa 26/11 (giờ Buenos Aires), Tổng thống Alberto Fernandez cùng Đệ nhất phu nhân Fabiola Yanez đã tới dự lễ viếng Diego Maradona và chia buồn với người thân của "Cậu bé vàng".

