Nghi vấn nhà xe khách tuyến Sơn La giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên

Theo Công Lý Xã Hội, chiều ngày 18/2, một cặp vợ chồng đi trên xe khách Bảo Lâm mang BKS: 29B - 312.33 chạy tuyến Mỹ Đình - Mường La xuống xe tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi xuống xe thì phát hiện đã bỏ quên 1 túi xách bên trong có chứa khoảng 721 triệu đồng nên cặp vợ chồng đã lái ô tô đuổi theo xe khách, khi đến địa bàn huyện Yên Châu thì đuổi kịp. Khi hỏi thì cả phụ xe và lái xe đều nói do khách lên xuống xe nhiều nên không để ý.

Sau đó sự việc đã được trình báo Công an huyện Yên Châu. Cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra xe khách thì phát hiện nhiều bọc tiền được cất giấu trong các cốp nhỏ của xe, tiền được cất giấu ngay trong cốp phụ sau ghế lái. Sau đó cơ quan công an đã mời toàn bộ lái xe, phụ xe và những nhân chứng có mặt tại hiện trường về trụ sở công an làm việc.

Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: CLXH