Nghi vấn gã đàn ông phóng hỏa đốt nhà người tình do ghen tuông

Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc khám nghiệm hiện trường và truy tìm nghi phạm tên N.V.D (SN 1971; ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) trong vụ dùng xăng phóng hỏa giết người tại địa phương.

Căn nhà của bà N. đã bị cháy từ phía trước nhưng may mắn được người dân dập lửa kịp thời nên những căn nhà liền kề không bị vạ lây

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ ngày 5-9, trong lúc bà V.T.N (SN 1972; ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) cùng con gái là B.T.D.M (SN 1997) và cháu ngoại C.Q.T (SN 2016, con của M.) đang ngủ thì phát hiện trong nhà có mùi khét và bốc cháy từ phía trước. Chị M. chạy ra mở cửa thì thấy cửa chính bị khóa bên ngoài.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều chai nhựa nghi do D. mang xăng đến để đốt nhà người tình

Hoảng sợ, bà N. nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất nên bị thương ở chân. Trong khi đó, chị M. và con trai kẹt lại trong nhà. Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh chạy đến dập lửa và dùng búa phá khóa. Một số người khác dùng thang đưa mẹ con chị M. ra ngoài an toàn.

Tại hiện tường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chai nhựa cháy có chứa xăng cùng nhiều vật chứng liên quan. Cơ quan chức năng xác định D. là nghi phạm số 1 trong vụ phóng hỏa này. Theo đó, do ghen tuông tình ái với bà N. nên D. muốn dùng xăng đốt nhà và giết hại bà này cũng những người thân trong gia đình.

