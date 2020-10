Nghị sĩ Argentina hồn nhiên hôn ngực bạn gái khi đang họp Quốc hội trên Zoom

Mới đây, một nghị sĩ sống tại Argentina đã bị đình chỉ công tác khi... hôn ngực bạn gái trong lúc họp trực tuyến Quốc hội.

Mới đây, một đoạn video đang được chia sẻ trên các mạng xã hội Argentina với tốc độ chóng mặt. Theo đó, nghị sĩ Juan Emilio Ameri sống tại phía đông bắc Argentina đã cùng các chính trị gia khác tham gia cuộc họp Quốc hội trực tuyến tại nhà thông qua ứng dụng Zoom.

Tuy nhiên, trong lúc cuộc họp đang diễn ra, ông Ameri bỗng ôm một người phụ nữ tóc vàng và kéo cô nàng ngồi xuống đùi mình, vạch áo người này ra và... hôn lấy hôn để. Toàn bộ sự việc được chiếu trực tiếp trên màn hình khổng lồ đặt tại Hạ viện.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Chủ tịch Hạ viện Sergio Massa đã ngay lập tức ngắt kết nối và chấm dứt buổi họp, ông Massa cho rằng: "Chúng tôi đã phải tổ chức họp online nhiều tháng qua vì đại dịch Covid-19. Trong quá trình đó, chúng tôi đã chứng kiến nhiều người không tập trung, bỏ dở cuộc họp hoặc ngủ gật. Nhưng sự việc này thì không thể chấp nhận nổi".

Video toàn cảnh sự việc

Đối mặt với sự việc, ông Ameri cho rằng thời điểm đó đường truyền Internet đã bị ngắt quãng nên ông mới tranh thủ âu yếm bạn gái chút. "Cô ấy bước ra từ phòng tắm và tôi đã hỏi rằng ngực em thế nào rồi và hôn nó. Bạn gái tôi mới sửa ngực được 10 ngày" - Ông Ameri trần tình

Chân dung ông Juan Emilio Ameri

“Tôi rất xấu hổ, tôi cảm thấy rất tệ” Ameri nói với đài Radio Con Vos trong một cuộc phỏng vấn. "Internet ở Argentina rất tệ, tôi không ngờ rằng lúc đó đường truyền đã được phục hồi".

Ngay sau khi vụ việc lan truyền và gây phẫn nộ ở Argentina, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu đình chỉ ông Ameri. Được biết, ông này đã có 3 người con và đang trong một mối quan hệ phức tạp với bạn gái. Hiện Ameri đã bị đình chỉ công tác tại quốc hội trong 5 ngày để Ủy ban kỷ luật điều tra thêm cũng như đưa ra hình thức xử lý.

Nguồn: Buenos Aires Times

Tác giả: Đức 2 Xích

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn