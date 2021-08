Nghi phạm sát hại dã man tài xế taxi Lạc Hồng ở Nghệ An khai gì?

Chiều tối 20/8, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin chính thức về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên QL7 (đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khiến 1 tài xế taxi Lạc Hồng tử vong.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trọng án, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì lập chuyên án, phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng.

Nghi phạm Hùng và con dao đối tượng đã dùng để uy hiếp, cắt cổ tài xế taxi Lạc Hồng nhằm cướp tài sản (Ảnh: CANA)

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định danh tính nạn nhân là anh Đặng Đình Tài (sinh năm 1985, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là lái xe hãng taxi Lạc Hồng). Nạn nhân tử vong với vết cắt ở cổ. Cách thi thể khoảng vài chục mét là một taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường. Trên ghế lái của taxi, phát hiện nhiều vết máu vương vãi... Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 11h ngày 20/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987, trú tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn).

Sau khi bị tấn công bất ngờ, tài xế đã cố gắng mở cửa bỏ chạy một đoạn nhưng đã ngã gục và tử vong vì vết cắt chí mạng.

Lực lượng Công an thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng (dạng gọt hoa quả) do đối tượng vứt lại cách hiện trường 200m.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng khai nhận: Do nợ nần cá nhân nên trưa 18/8/2021, Hùng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền. Tuy nhiên, do không vay được tiền, nên đến ngày 19/8, Hùng đã đi mua dao và chuẩn bị kế hoạch để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 14h53, đối tượng đã theo dõi và điều nạn nhân lái xe đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7 để uy hiếp cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình đó, nạn nhân chống cự quyết liệt nên Hùng đã ra tay sát hại.

Hiện công an đã áp giải đối tượng đi thực nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông