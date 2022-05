Nghi phạm khoét tường trại tạm giam bị bắt sau 3 tháng bỏ trốn

Đoàn Trân bị bắt trở lại sau 3 tháng khoét tường trốn trại - Ảnh: Đ.N

Chiều 19-5, đại tá Nguyễn Văn Thanh - giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - xác nhận, Công an huyện Cam Lộ thuộc tỉnh này đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt được Đoàn Trân (50 tuổi, trú Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) - người đã khoét tường trại tạm giam để bỏ trốn 3 tháng trước.

Thông tin ban đầu, Đoàn Trân bị bắt lại khi đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc TP.HCM. Hiện Đoàn Trân đang được dẫn giải về Quảng Trị.

Một nghi phạm khác cùng khoét tường bỏ trốn với Đoàn Trân là Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú thôn An Nha, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cũng đã bị bắt lại vào ngày 12-5 tại khu vực rừng núi thuộc xã Ba Lòng (Đakrông, Quảng Trị).

Trước đó, Đoàn Trân bị bắt và khởi tố khi đang vận chuyển 11kg ma túy. Còn Nguyễn Văn Tiềm cũng bị bắt và khởi tố về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Cả hai cùng được đưa về trại tạm giam thuộc Công an huyện Cam Lộ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, đến rạng sáng 20-2, hai nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Hiện trường cho thấy tường của trại giam đã bị khoét một lỗ lớn đủ người chui qua. Gần đó có một que kim loại nghi là vật dụng được hai nghi phạm sử dụng để khoét tường.

Suốt 3 tháng qua, lực lượng công an tại Quảng Trị đã ráo riết truy lùng hai nghi phạm bỏ trốn.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ