Nghi phạm gây ra thảm án tại Bắc Giang bỏ trốn về phía Hà Nội

Ngày 23/10, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, qua trích xuất camera, cơ quan công an nhận thấy nghi phạm giết bố, mẹ cùng em gái nhiều khả năng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, qua hình ảnh thu thập được từ nhiều camera an ninh của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Trần Văn Hiếu 47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đi đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh và hướng về Hà Nội.

''Camera an ninh ở Bắc Ninh phát hiện Hiếu đi qua địa bàn. Tương tự như vậy, một số hình ảnh từ camera an ninh ở Hà Nội cũng phát hiện Hiếu đã xuất hiện ở đây. Cụ thể thì chưa biết thế nào. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng”, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh thông tin.

Nói về việc mai táng cho các nạn nhân, vị này chia sẻ: “Sau khi khám nghiệm tử thi của các nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người thân tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Đêm qua (22/10), người thân trong gia đình đã đưa các nạn nhân đi hỏa thiêu. 14h chiều nay (23/10), gia đình sẽ tiến hành an táng tại nghĩa trang quê nhà”.

Trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tải, chiều 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/10, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo, tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh) xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi điều khiển xe máy hiệu Honda Dream, BKS 98H5 – 2868 bỏ trốn khỏi địa phương.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông T.Đ.L. (bố Hiếu), bà B.T.H. (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là T.T.T..

Đáng chú ý, Hiếu từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương từ ngày 13/10.

Công an huyện Lạng Giang đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn