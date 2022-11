Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng xúi con trai gây tội ác kinh hoàng

Tại quán bia, nơi C. làm thuê, các trinh sát xác minh, sổ chấm công ghi C. nghỉ vào ngày 17/9 chứ không phải đêm xảy ra vụ án 16/9. C. khai, thời gian xảy ra vụ án, hắn chưa từng về Thanh Hóa, ngày 17/9, hắn xin nghỉ để đi chơi với bạn. Các điều tra viên đã đi tất cả các nơi như trong lời khai của C. để xác minh và khẳng định, C. khai không đúng sự thật. Nhận thấy L.T.C. có dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra đã triệu tập C. về Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet)