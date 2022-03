Nghi mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông chém chết người phụ nữ

Sáng 16/3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 15/3, đối tượng Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) đến nơi chị Nguyễn Thị Thu Trinh (47 tuổi , ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) đang thuê nhà trọ ở thuộc ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức. Nhìn thấy Chiến cầm dao và có biểu hiện bất thường nên chị Trinh bỏ chạy.

Nghi mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông chém chết người phụ nữ

Con ruột chị là Trương Hoàng Diễn (17 tuổi) chạy đến ngăn can liền bị Chiến chém vào đầu bất tỉnh, chị Trinh tiếp tục bỏ chạy vào cửa hàng thế giới di động, cách đó khoảng 10m thì bị đối tượng đuổi kịp chém nạn nhân nhiều nhát vào đầu, ngực. Chị Trinh được người dân đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu nhưng đã tử vong, Diễn bị thương nặng.

Gây án xong, nghi phạm định bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ giao công an xã Phước Lợi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân.

