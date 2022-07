Nghi can sát hại vợ ở TP Thủ Đức đã tử vong

Công an TP Thủ Đức cho hay, sau khi sát hại vợ là chị S.T.C.T. (sinh năm 1999) trong căn phòng trọ ở TP Thủ Đức, nghi can Phúc bỏ trốn về quê ở tỉnh An Giang, sau đó tới công an địa phương để đầu thú.

Tại đây, nghi can khai nhận hành vi phạm tội và có nói là trước đó đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Ngay sau đó, Công an đã đưa Phúc tới bệnh viện để kiểm tra và cấp cứu điều trị nhưng nghi can đã tử vong.

Như đã thông tin, tối 24-7, bà T.T.P.Tr. (sinh năm 1980, ngụ TP Thủ Đức) đi công việc về đến phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu. Khi vào phòng trọ, bà Tr. phát hiện con gái mình là chị T. nằm chết trên nệm nên báo công an.

Bà Tr. cho biết, bà cùng chị T. và Trần Hữu Phúc (là chồng của chị T.) sống chung trong căn phòng trọ trên cách đây không lâu. Sau khi chị T. được phát hiện tử vong, còn Phúc đi đâu không rõ.

Ngoài ra, bà Tr. còn cho biết, khoảng 1 tuần trước đó, Phúc có cự cãi với chị T. và bóp cổ chị này thì bà phát hiện nên can ngăn. Sau đó, Phúc uống thuốc trừ sâu để tự vẫn và được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

