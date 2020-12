Nghi can cướp ngân hàng tại Đồng Nai bị bắt khi đang trốn ở TPHCM

Đối tượng Mai Xuân Bình

Chiều 1/12, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt giữ đối tượng Mai Xuân Bình (SN1999, quê huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - nghi can thực hiện vụ cướp tại Phòng Giao dịch Hóa An - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Bắc Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, TP Biên Hòa) vào ngày 26/11 vừa qua. Nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở hẻm 420, đường nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, vào 16 giờ ngày 16/11, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay và mang theo ba lô đi vào trước quầy tại phòng giao dịch Hóa An. Tại đây đối tượng bất ngờ rút trong ba lô 2 vật giống lựu đạn rồi nhảy qua tấm kính vào bên trong quầy và hô to “lựu đạn đây”.

Thấy các nhân viên đã bỏ chạy vào bên trong, đối tượng quay lại lục tung các ngăn kéo với mục đích tìm tài sản. Sau đó người này đã nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát.

Hình ảnh nghi can cướp ngân hàng (áo đen) chạy trốn sau khi thực hiện vụ cướp.

Lực lượng Công an TP Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong