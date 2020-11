Nghi án giết người tình vì ghen rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Sáng 18-11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra ở thị xã Gò Công làm 1 người chết và 1 người có dấu hiệu tự tử đang nằm bệnh viện. Đây là nghi án giết người tình vì ghen tuông rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ.

Công an đang khám nghiệm trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-11, một người chăm sóc cây kiểng cho bà L.T.K.C (SN 1978; ngụ thị xã Gò Công) phát hiện bà C. tử vong trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó, có 1 cây dao nhọn và 1 cây kéo. Sự việc đã được trình báo chính quyền địa phương.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ là Nguyễn Thái An (SN 1971; ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo). Bước đầu xác định ông An sau khi giết bà C. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do ông An và bà C. có mối quan hệ tình cảm và ông An ghen tuông.

