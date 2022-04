Nghẹt thở cuộc đấu trí với kẻ cuồng yêu dùng súng khống chế mẹ vợ

Nguyễn Văn Vương (SN 1990, HKTT: ấp Phước Lợi, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) là đối tượng dùng súng ngắn khống chế, bắt giữ mẹ vợ để uy hiếp, níu kéo tình cảm với vợ.

Vào năm 2010, Vương và chị P.T.K. (SN 1991, ngụ cùng địa phương) thương nhau nhưng do gia đình không đồng ý nên hai người dẫn nhau lên TP Hồ Chí Minh sinh sống và có 2 đứa con gái.

Mẹ của chị K. là bà T.T.E. (SN 1955) tức giận và không nhận chị K. là con, đồng thời không cho về nhà trong suốt một thời gian dài. Sau đó, dù được bà E. chấp nhận, nhưng vào dịp Tết Nguyên đán 2022, giữa Vương và chị K. xảy ra mâu thuẫn.

Khi cả nhà đang ăn Tết ở nhà bà E., trong lúc tranh cãi, Vương đánh chị K.. Sau đó, chị K. gửi đơn đến tòa án đề nghị ly hôn.

Đối tượng Vương.

Đại tá Nguyễn Chánh Cừ, Trưởng Công an huyện Gò Quao cho biết, vào khoảng 18h45’, ngày 9/4, Ban Chỉ huy Công an huyện nhận được tin báo từ Công an xã Vĩnh Phước A là Vương đang dùng súng ngắn uy hiếp và bắt nhốt bà E. trong nhà kêu bà E. phải đem chị K. về nếu không sẽ giết chết bà E.

Khi Tổ công tác Công an xã Vĩnh Phước A đến hiện trường, động viên thì Vương dùng súng bắn bắn lên nóc nhà và khóa cửa kính.

Tang vật thu giữ.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Gò Quao nhanh chóng chỉ đạo lực lượng triển khai đến hiện trường tuyên truyền thuyết phục, kêu gọi Vương thả bà E.. Song song đó, lực lượng Công an huyện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kiên Giang triển khai phương án tiếp cận, giải cứu con tin.

Vương không đồng ý thả người mà còn manh động dùng súng bắn làm bị thương một cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã. Đến trưa ngày 10/4, lợi dụng lúc Vương nói chuyện cùng mẹ ruột và người thân bên ngoài, bà E. đã trốn ra từ cửa sau.

Lúc này, biết không thể chống cự, đối tượng Vương đầu hàng và bị khống chế, bắt giữ sau đó. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khẩu súng ngắn, 14 vỏ đạn đã bắn ra và 3 viên chưa sử dụng.

"Thông tin trinh sát thu thập được, trước lúc khống chế bà E., Vương đã để lại thư tuyệt mệnh. Từ đó, nhận định đối tượng có ý định sẽ giết chết vợ và sau đó tự tử, nên khi chị K. về đến nơi, chúng tôi tuyệt đối không cho vào tiếp cận với Vương, mà kiên trì tuyên truyền, thuyết phục đối tượng...", Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân