Nghe lời chị Google, anh shipper lạc vào biển nước mênh mông nhưng cái kết mới khiến dân tình không tin vào mắt mình

Với dân shipper, “ân nhân” đồng thời cũng là “khắc tinh” không ai khác chính là chị Google. Biết bao phen nghe lời người chị đỏng đảnh này mà các anh rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Mới đây trên TikTok đang có một clip viral về một anh shipper “vượt qua biển nước” để giao hàng cho khách, mà là bằng xe máy hẳn hoi chứ chẳng phải thuyền thúng gì đâu cho cam. Video đạt gần 2 triệu lượt xem chỉ sau nửa ngày:

Anh shipper đi theo chị Google và cái kết…

Chẳng hiểu chị Google chỉ dẫn kiểu gì, con đường mở ra trước mắt anh shipper là một hồ nước mênh mông. Cũng “khum” hiểu sao anh can đảm đi xuống nước khi ngập quá bánh xe như vậy. Không ngã thì cũng chết máy như chơi.

Vậy mà bằng một cách thần kỳ, anh chàng shipper này vẫn về đích thành công cơ…

Hoang mang giữa biển nước nhưng anh vẫn rất kiên định

Và đã về đến bờ thành công, trong sự ngơ ngác của tất cả những người chứng kiến trên bờ

Xem clip, dân tình vừa nể, vừa không tin vào mắt mình:

- “Công nhận giỏi và liều, nhưng nguy hiểm quá”.

- “Nhìn anh tội thực sự, nghĩ tới mấy người đặt rồi không nhận mà tức ghê”.

- “Giờ ai bom hàng thì kí đầu nhé”.

- “Nhìn ảnh đi mà run thay, tới đoạn khán giả trên bờ đứng hình thì cười xỉu”.

- “Chắc hãng xe máy này sẽ tự hào lắm khi xem được clip này”.

Shipper thời nay có thể làm mọi thứ vì đơn hàng, bạn sẽ không hình dung nổi các anh ấy hy sinh nhiều đến thế nào đâu. Vậy nên, hạn chế bom hàng nhất có thể nhé…

Nguồn: @thaibui20071997

Tác giả: Thanh Phong

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị