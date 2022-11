Nghệ An: Xuất khẩu lao động năm 2022 tăng gần gấp đôi trung bình nhiều năm

Nâng cao trình độ cho lao động Nghệ An để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng nước ngoài.



Theo đó, 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An đã có 20.105 người đi xuất khẩu lao động, tăng gần ba lần so với năm 2021 (trên 6.700 lao động) và tăng gần gấp đôi so với bình quân nhiều năm (từ 12.000 đến 13.000 lao động).

Hiện nay, lao động Nghệ An chủ yếu đi Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Đông… với mức thu nhập khá cao, phổ biến từ 20-40 triệu đồng/người/tháng, gấp nhiều lần lao động nội tỉnh.

Nhờ số đi xuất khẩu lao động đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo cho các địa phương ở Nghệ An, nhất là số lao động ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Việc làm và An toàn lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An) cho biết: Sở dĩ năm nay số lao động xuất khẩu tăng mạnh so với bình quân nhiều năm trước là do các năm trước ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhiều lao động làm hồ sơ nhưng không xuất cảnh được nên bị dồn ứ lại. Theo thông lệ nhiều năm, cuối năm là thời điểm người lao động xuất cảnh nhiều nên số lao động xuất khẩu chắc chắn sẽ còn tăng thêm.

