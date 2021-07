Nghệ An: Xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra bộ đo tại cột bơm xăng, dầu.

Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 17/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sau hơn 2 tháng trực tiếp kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 21 doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng xăng, dầu qua máy đo.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã xử lý 4 cơ sở với số tiền xử phạt 110 triệu đồng; đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với 02 doanh nghiệp, thời gian 1 tháng.

Bên cạnh đó, Đoàn còn phối hợp với Đội QLTT số 7 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An kiểm tra và xử lý 02 vụ xăng E5 Ron 92 giả chất lượng tại địa bàn huyện Con Cuông; trong đó có 01 vụ xử lý hành chính số tiền 23 triệu đồng, 01 vụ vi phạm đang chuyển hồ sơ cho Công an huyện Con Cuông điều tra.

Được biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3991/UBND-KT về việc tạm dừng hoạt động kiểm tra kinh doanh xăng dầu của Đoàn kiểm tra liên ngành.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát; để kịp thời phát hiện, xử lý, kiên quyết đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, pha trộn, kinh doanh xăng dầu giả, xăng dầu kém chất lượng, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trong 1 diễn biến liên quan, trước đó, vào ngày 7/7, Đội QLTT số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 37C-385.18 do ông Đào Quốc Cảnh, địa chỉ tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) điều khiển, chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An.

Chiếc xe chở hàng hóa vi phạm.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 4 phát hiện trên xe đang vận chuyển 120 ấm siêu tốc nhãn hiệu Electric không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đội QLTT số 4 đã xử phạt hành chính 6.000.000 đồng và tịch thu số hàng hóa vi phạm trị giá 19.200.000 đồng.

