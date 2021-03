Nghệ An: Xót xa cảnh rau xanh để hư thối không ai thu mua

Rau cải thảo tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) thối rữa ngoài đồng không ai tới mua. Ảnh: Thành Nguyễn

Đến xã Quỳnh Lương huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cảnh tượng xót xa ập vào mắt chúng tôi là những ruộng rau mênh mông của nông dân để khô héo, hư thối.

Người nông dân phải tự tay cuốc bỏ sản phẩm phải đổ mồ hôi, công sức làm ra vì bán không được, bán rẻ cũng không ai mua.

Người dân cắt bỏ rau đã đến kỳ thu hoạch vì không bán được. Ảnh: Thành Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Điều- xã Quỳnh Lương cho biết: “Tôi năm nay thất thu nặng, có 4 sào rau các loại như xà lách, bắp cải, cà chua, hành lá ra không ai mua. Tổng số tiền giống, tiền phân bón mất gần 40 triệu mà thu lại chả được bao nhiêu”.



“Các năm rẻ thì rau xà lách cũng 15.000/kg, cải bắp cũng 10.000đ/kg nhưng năm nay rau xà lách 2.000đ/kg rau cải bắp 1.500đ/kg cũng không ai mu” - ông Nguyễn Ngọc Nguyên – xã Quỳnh Minh chia sẻ.

Người dân cắt bỏ rau làm phân bón. Ảnh: Thành Nguyễn

Vùng bãi ngang thuộc huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai là nơi chuyên canh rau màu lớn nhất của tỉnh Nghệ An với hơn 1.000 ha, hiện nay sản phẩm nhiều nơi không bán được, người dân còn phải bỏ thêm chi phí cày bừa và thuê nhân công dọn bỏ.

Rau xanh ế ẩm, người nông dân “mất cả chì lẫn chài“. Ảnh: Thành Nguyễn

Được biết, nguyên nhân rau màu rớt giá, ế ẩm do năm nay thời tiết thuận lợi nên rau màu ở các địa phương đều bội thu, thị trường bão hòa, lại do tác động của dịch COVID-19 nên lưu thông hàng hóa khó khăn so với thời điểm không có dịch.

Tác giả: Thành Nguyễn

Nguồn tin: Báo Lao Động