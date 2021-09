Nghệ An: Xin đừng biến sự hy sinh trở nên vô nghĩa

“Khi tôi viết mấy dòng này, ở ngoài kia đồng đội tôi, cả hệ thống chính trị xã nhà và toàn thể nhân dân đang gồng mình thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ khó khăn, vất vả của đồng đội, những người đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, Thượng úy Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Công An xã Nghi Thái (Nghi Lộc) đã viết lên dòng tâm sự làm lay động lòng người. (Ảnh nhân vật cung cấp khi về xã Nghi Thái nhận nhiệm vụ)

Trở về sau một ca tuần tra kiểm soát với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn; vui vì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp công tác, đại đa số quần chúng nhân dân đều có ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, sau khi trên địa bàn xã xuất hiện 02 bệnh nhân Covid 19, toàn bộ số f1, f2 đã được truy vết thần tốc và cách li y tế theo quy định. Đến nay toàn bộ số f1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 03 lần, hoàn thành việc cách li tập trung chuyển về cách li y tế tại nhà.

Thiệt thòi và vất vả hơn vẫn là những đồng chí nữ, mặc dù con còn nhỏ nhưng phải hăng say nhiệm vụ chốt trực bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Đến nay, qua hơn 14 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, BCĐ PC dịch covid 19 của xã đã triển khai hàng chục ca tuần tra khép kín địa bàn, phát hiện nhắc nhở, cảnh cáo nhiều trường hợp; lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp, nổi lên là các hành vi: đi ra ngoài không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do thực sự cần thiết, tụ tập hóng mát, vi phạm quy định về cách ly y tế .. Với đủ thành phần vi phạm, từ các em nhỏ, bác nông dân, chị tiểu thương, đến cả cán bộ, đảng viên, hưu trí và với đủ các kiểu lý do vi phạm: "Ở trong nhà nhiều bức bí quá, bác ra đây hóng mát/đi bộ tý cho khuây khỏa, chơ có ai đâu mà các chú làm căng rứa", "Chị chạy ra lấy đồ tí”, “cách li tại nhà chị tranh thủ dọn hàng chứ không bán”...

Dưới cái nắng gay gắt, lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn phải khoác lên mình bộ bảo hộ làm nhiệm vụ chống dịch.

Chúng tôi, những cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch đành phải gác lại niềm hạnh phúc của bản thân để chung tay cùng toàn dân chiến đấu với đại dịch. Có không ít người đã nói, cán bộ có lương, có chế độ thì phải đi làm. Xin thưa rằng, cán bộ có lương, chế độ theo quy định nhưng họ cũng có cuộc sống, cũng có hp riêng. Thử hỏi rằng người mẹ nào không khao khát nỗi nhớ khi con mới được 3,4t đã phải xa con để tham gia chống dịch, ghé thăm nhà cũng chỉ dám nhìn con từ xa. Có người con nào kìm được nước mắt khi bố, mẹ già ốm đau cũng chẳng thể ở bên chăm sóc. Rồi người vợ dù bụng bầu sắp đến ngày sinh nở cũng phải xoay xở một mình vì chồng bận tham gia chống dịch không về. Tất cả những hy sinh đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, để lây lan dịch trong cộng đồng. Dẫu biết rằng, dịch bệnh làm cho cuộc sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, việc thực hiện chỉ thị làm cho chúng ta bí bách, khó chịu, nhưng sẽ chẳng là gì so với việc lây lan của dịch bệnh.

Đã gần 1 tháng không về nhà, nhớ gia đình Thượng úy Nguyễn Trung Kiên cùng các đồng đội chỉ biết đứng nhĩn con từ xa.

Trong những ngày tới sẽ là thời điểm "Vàng" quyết định đến thành công của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói chung, xã Nghi Thái nói riêng. Chúng ta có thể ở trong nhà 15 ngày thì kéo dài thêm 1 hay 2 ngày cũng chẳng vấn đề gì. Miễn rằng, tất cả chúng ta được bình an và nhịp sống đời thường lại quay trở lại. Mọi làng quê lại rộn rã tiếng cười và mọi gia đình sẽ được hàn huyên sau những ngày giãn cách. Và chúng tôi lại được về bên mâm cơm gia đình, về với những cái ôm siết chặt, những ánh mắt nhớ thương sau những ngày tháng chờ mong.

Chống dịch như chống giặc. Đừng để những sự hy sinh trở nên vô nghĩa. Mong rằng, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân xã nhà tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân; đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh.”

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên (SN: 19/8/1991) được Công An tỉnh Nghệ An điều chuyển về làm Trưởng Công An xã Nghi Thái từ tháng 5 năm 2020. Dù thời gian về công tác chưa được dài nhưng được người dân nơi đây yêu mến, gần gũi, có trái tim nhiệt huyết, kiên trì, luôn xác định bảo vệ nhân dân cũng chính như bảo vệ người thân, gia đình và bản thân mình.

Được biết, xã Nghi Thái ( Nghi Lộc) hiện có 6 đồng chí Công an chính quy, trong đó có 1 đồng chí nữ đang mang bầu và 1 đồng chí có con nhỏ nhưng gần 1 tháng nay vẫn hăng say làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Tác giả: Nguyễn Thưởng - Trung Kiên

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn