Nghệ An xét nghiệm COVID-19 cho hơn 3.300 tân binh

Sáng 24-2, Ban Chỉ huy quân sự Yên Thành, Nghệ An phối hợp với các đơn vị y tế huyện này lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thanh niên nhập ngũ trên địa bàn huyện. Mỗi công dân đến lấy xét nghiệm đều được đo thân nhiệt, yêu cầu ngồi giãn cách, khai báo thông tin y tế.

Toàn bộ mẫu sẽ được chuyển về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và trả kết quả bảo đảm lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân.

"Tôi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để được trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ và được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tôi rất háo hức chờ đến ngày hội tòng quân", tân binh Phạm Văn Linh chia sẻ.

Đợt này, 21 huyện, thành phố và thị xã Nghệ An sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho tất cả các tân binh. Năm 2021, Nghệ An được giao tuyển 3.350 công dân, trong đó, tham gia nghĩa vụ quân đội là 3.104 người, nghĩa vụ công an là 246 người.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các công dân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, bảo đảm an toàn…

Các mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển về CDC Nghệ An. Nghệ An sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho hơn 3.300 thanh niên được gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày

CDC Nghệ An cũng vừa thông báo triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-Cov-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí cho công dân có nhu cầu.

Mức giá thu phí dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn, virus, vi nấm, kí sinh trùng Real-time PCR đối với trưởng hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm.

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu vừa qua, ngành y tế Nghệ An và các địa phương đã thực hiện cách ly gần 25.000 người, chủ yếu cách ly tại nhà, chỉ có 200 trường hợp cách ly tập trung, 19 trường hợp F1 đều có kết quả âm tính lần 2.

Đồng Nai xét nghiệm miễn phí cho tân binh Ngày 24-2, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai xác nhận sẽ tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thanh niên nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn. Chi phí xét nghiệm do nhà nước hỗ trợ 100% và được triển khai trong hai ngày 27 và 28-2. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai, năm nay, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 2.800 thanh niên về nhập ngũ tại 10 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, năm 2021 không tổ chức hội trại tòng quân cấp huyện và xã. (A. LỘC)

