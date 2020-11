Nghệ An: Xe Lạc Hồng dùng phù hiệu hợp đồng chạy tuyến cố định

Tòa soạn Phapluat Plus nhận được đơn phản ánh của lãnh đạo công ty TNHH Nam Quỳnh Anh có nội dung: Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng xe khách gắn logo Lạc Hồng dùng phù hiệu hợp đồng để chạy tuyến cố định theo đúng tuyến Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đã được cấp phép. Không chỉ tranh giành khách, chèn ép (thường xuyên chạy trước bắt khách) mà nhà xe Lạc Hồng còn tự ý rao bán vé trên mạng xã hội một cách công khai, thách thức, Không những vậy, hạ còn hạ giá vé, phá giá thị trường.

Đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, báo chí tố nhà xe Lạc Hồng SUNRISE

Để làm rõ nội dung đơn phản ánh nhóm phóng viên Phapluat Plus đã tìm hiểu thực tế, qua trang mạng xã hội của nhà xe, liên hệ đặt vé qua số tổng đài xe Lạc Hồng SUNRISE… Những gì nhận được khẳng định thêm những nội dung đơn thư phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Trang Facebok của nhà xe "Quảng cáo" rõ hoạt động

Trên trang facebok Lạc Hồng Sunrise, “quảng cáo”: XE KHÁCH LẠC HỒNG: NGHỆ AN - HÀ NỘI - SƠN TÂY. Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu <-> Nước Ngầm, Hà Đông, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Nhổn, Cổ Nhuế, Gia Lâm và các quận nội thành Hà Nội. Tổng đài đặt vé: 1900.3088, Hotline: 0838676767. Giờ xuất bến, Nghệ An đi: 08h00, 21h00 và 22h00 hàng ngày. Hà Nội về: 13h30, 19h00 và 22h00 hàng ngày. Cũng tại đây, nhà xe đã minh chứng cho khách hàng nhiều hình ảnh xe, đón trả khách… tại nhiều vị trí, thời điểm nhất định.

Thanh tra sở Giao thông vận tải Nghệ An kiểm tra đối với xe khách mang logo Lạc Hồng SUNRISE

Khi liên hệ qua số điện thoại tổng đài đặt vé: 1900.3088 để đặt vé, chúng tôi được nhân viên tổng đài của nhà xe Lạc Hồng SUNSIRE, cho biết: Buổi sáng có chuyến 8h sáng, tối có một chuyến 9h (21h - PV) ra sân bay và một chuyến 10h (22h - PV) ra đến Mỹ Đình thôi. Giá vé ra sân bay là 220.000 đồng.

21h30 phút, ngày 17/11/2020, Thanh tra sở Giao thông vận tải Nghệ An đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Công Chinh lái xe khách Lạc Hồng SUNRISE mang BKS: 37B-029.14 với hành vi: đón, trả khách không đúng địa điểm đón, trả hành khách được ghi trong hợp đồng. Với lỗi này, đơn vị kinh doanh vận tải bị xử phạt 1,5 triệu đồng, lái xe Nguyễn Công Chinh bị thu giữ bằng 02 tháng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra sở Giao thông vận tải Nghệ An, cho biết: Tình trạng vi phạm dùng phù hiệu hợp đồng để đón khách chạy tuyến cố định là có. Họ (nhà xe Lạc Hồng SUNRISE - PV) có 2 xe chạy. Vừa rồi chúng tôi mới lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xe này.21h ngày 27/11, nhóm PV chúng tôi ghi nhận được cảnh xe khách mang BKS: 37B-029.14 mang lo go Lạc Hồng SUNRISE đang đón khách tại khu vực trước Trạm cấp phát xăng dầu quân đội, đối diện nhà máy may Prex Vinh. Thời điểm ghi nhận, có 2 hành khách vừa được đón lên xe để di chuyển ra bắc. Trả lời câu hỏi của PV, hành khách Nguyễn Thiện T - SN 1997, cho biết: anh vừa lên xe được 10 phút. Anh được xe đón với điểm đến là Ga Đồng Văn (tỉnh Hà Nam - PV) với giá là 150.000 đồng.

Biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với xe mang BKS 37B-029.14 của nhà xe Lạc Hồng SUNRISE

Thực trạng nhà xe Lạc Hồng SUNRISE sử dụng phù hiệu hợp đồng chạy tuyến cố định như đơn thư phản ánh là có cơ sở. Đề nghị các cơ quan quản lý cần kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

