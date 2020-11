Nghệ An: Vụ TNGT mở 8 phiên tòa chưa xử xong, tình người ở đâu?

Sai sót, bất cẩn tại bản án Sơ thẩm?

Vào tối ngày 11/9/2019, anh Lê Tiến Thành (quê quán: khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) - PV của Tòa soạn Môi trường và Đô thị VN trên đường đi công tác về thì xảy ra vụ tai nạn với xe ô tô đầu kéo của Công ty TNHH tổng hợp Đông Mận (Hải Phòng). Vụ tai nạn xảy ra tại đường mòn HCM đoạn đi qua xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn khiến anh Lê Tiến Thành tử vong sau khi đưa đến bệnh viện, xe ô tô và nhiều tài sản trên xe hư hỏng nặng.

Đại diện Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Mận, trụ sở 66 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân Hải Phòng có mặt thì bị cáo vắng mặt không có lý do. Trước đó, phiên tòa Sơ thẩm ngày 30/9/2020 khi bị cáo có mặt thì về phía Cty nói trên lại vắng mặt không có lý do khiến 2 phiên tòa Sơ thẩm liên tiếp phải hoãn.

Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tiếp cận cơ quan điều tra cũng như có mặt 8 phiên tòa để tìm hiểu sự việc: Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án của cơ quan tố tụng thì: Tối ngày 11/9/2019 Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1975, trú tại thôn 1, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương điều khiểu xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15R-207-88 của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Mận, trụ sở 66 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân Hải Phòng đi trên đường mòn Hồ Chí Minh từ Thanh Hóa vào Nghệ An. Đến 23 giờ cùng ngày khi đến đoạn thuộc xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn thì xảy ra tai nạn. Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường của cơ quan cảnh sát điều tra thì vị trí va chạm đầu tiên giữa xe ô tô đầu kéo BKS 15C-207-88 (có kéo rơ moóc) và xe ô tô BKS- 37S- 1495: Tại hiện trường ở khu vực giữa hai phần đường của đường Hồ Chí Minh xác định một phần đầu xe ô tô mang BKS 37S- 1495 nằm trên phần đường phía tây, phần này có chiều rộng nhỏ nhất là 64cm, còn phần đầu của xe đầu kéo BKS 15C-207-88 năm trên phần đường phía đông, phần này có chiều rộng nhỏ nhất 70cm. Như vậy, theo biên bản khám nghiệm hiện trường thì xe đầu kéo đã lấn sang phần đường phía đông là 70cm trước khi hai xe va chạm nhau.

Ngày 28/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự Nguyễn Toàn Thắng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tuyên bị cáo Nguyễn Toàn Thắng 12 tháng tù giam (mười hai) và buộc công ty TNHH tổng hợp Đông Mận bồi thường dân sự cho bị hại tổng là: 188.575.000đ và nuôi dưỡng hai cháu mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi. Sau khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Toàn Thắng đã nhận thức được sai trái của mình và không có ý kiến gì. Về phía Công ty TNHH tổng hợp Đông Mận không chấp nhận với bản án về mặt dân sự. Đại diện Công ty này một mặt cứ khăng khăng “Cty chúng tôi chỉ đền không quá 100 triệu, từ trước tới nay đều vậy” nên đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

QĐ của TAND tỉnh Nghệ An.

Sau 4 phiên Tòa phúc thẩm (vì lý do một số phiên tòa đại diện Công ty TNHH tổng hợp Đông Mận vắng mặt). Ngày 22/06/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mới đủ điều kiện để xét xử. Trong quá trình xét xử do phần hình sự hai bên không kháng cáo nên Tòa phúc thẩm không xem xét. Còn phần dân sự do bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn có nhiều sai sót và bất cẩn trong điều tra xét xử đó là: “Số tiền thiệt hại của hai xe là 53.870.850đ thì Tòa sơ thẩm lại tuyên buộc công ty TNHH Đông Mận phải bồi thường cho bị hại là trái với quy định của pháp luật. Tại bản án sơ thẩm ghi Cáo trạng số 71 truy tố Nguyễn Tiến Thành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 BLHS là sai. Bởi vì, tại hồ sơ vụ án phản ảnh cáo trạng số 71 truy tố Nguyễn Toàn Thắng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bản án đã vi phạm điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS về thể thức, nội dung của bản án sơ thẩm”, cho nên Tòa án phúc thẩm đã hủy phần dân sự của bản án sơ thẩm và giao cho Tòa án huyện Nghĩa Đàn xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Công ty TNHH tổng hợp Đông Mận cố tình kéo dài, dày xéo lên nỗi đau gia đình bị hại?

Tính từ ngày vụ việc tai nạn xảy ra cho đến nay đã hơn 1 năm trôi qua. Lái xe Nguyễn Toàn Thắng cũng đã chấp hành hết án phạt về hành vi sai trái của mình trước pháp luật. Thế nhưng, vụ án vẫn chưa thể đi đến kết thúc dù đã 8 lần mở phiên tòa xét xử.

Ngay từ ngày đầu mở phiên tòa phúc thẩm, về phía người bảo vệ quyền lợi cho Công ty TNHH Đông Mận là Luật sư Vũ Hồng Tuyển - Văn phòng luật sư Lam Sơn, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cũng như đại diện Cty này lần lượt vắng mặt không có lý do nên đã nhiều lần phải hoãn phiên tòa.

Phiên tòa Sơ thẩm chiều ngày 29/10/2020 tại TAND huyện Nghĩa Đàn tiếp tục bị hoãn do bị cáo vắng mặt.

Đau xót cũng như bức xúc trước sự việc trên, chị Lê Thị Thăng vừa khóc vừa nói “Anh Thành mất đi tôi không muốn sống nữa, nhưng vì thương 2 đứa con còn quá nhỏ, bố mẹ lại già yêu nên tôi cố gắng gượng. Giỗ đầu của anh ấy vừa qua rồi mà phần mộ vẫn chưa được yên, tên của anh vẫn bị nhắc lên nhắc xuống ở các phiên tòa, tim tôi như xát muối…

Kể từ khi tai nạn rồi đến chồng tôi qua đời, ngày mai táng cũng như các ngày lễ theo phong tục cho đến nay về phía Công ty TNHH tổng hợp Đông Mận và lái xe chưa bao giờ vào thắp cho chồng tôi dù là một nén nhang, gặp tôi cũng như 2 đứa con nhỏ đội khăn tang khóc nức nở đến phiên tòa mà cũng không 1 lời thăm hỏi, động viên. Họ còn cười đùa và cùng nhau chụp ảnh trước mặt gia đình tôi như kiểu khiêu khích. Là con người với nhau mà sao họ bạc bội vậy, lương tri họ để ở đâu”.

Tiếp tục với 2 phiên tòa Sơ thẩm xét xử lại đều bị hoãn, mặc cho Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã phát thông báo triệu tập trước 1 tuần. Thế nhưng, có lẽ như về phía bị cáo và đại diện Công ty TNHH Đông Mận lại tiếp tục dở chiêu trò cũ, xen kẽ nhau vắng mặt không có lý do gây khó khăn cho việc xét xử. Cụ thể: (phiên tòa Sơ thẩm ngày 30/9/2020 khi bị cáo có mặt thì về phía Cty nói trên vắng mặt không có lý do; phiên tòa tiếp theo và chiều 29/10/2020 đại diện Cty có mặt nhưng bị cáo không có mặt cũng như không có lý do).

Trước nỗi đau của bố mẹ già gần 70 tuổi, người vợ trẻ gầy yếu ốm đau, 2 đứa con thơ mới chập chững biết đi, phải nghỉ học đội khăn tang bắt xe hàng trăm cây số giữa trời mưa đến phiên tòa đòi lại công lý cho cha mình đã mất. Sự bất cẩn, sai sót của Tòa án trong xét xử; sự trốn tránh, xem tính mạng con người như là hàng hóa để trao đổi, ra giá, nâng lên rồi đặt xuống của đại diện Công ty TNHH Đông Mận khiến vụ việc kéo dài gây tổn thương và nỗi đau chồng chất cho gia đình bị hại và hủy hoại lương tri của con người…

Nhóm PV tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc!