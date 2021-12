Nghệ An với 'mục tiêu kép' vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sự bùng phát của dịch COVID-19 lần thứ 4 trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống và việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, để thực hiện thành công mục tiêu “kép”, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, thống nhất các nhiệm vụ kinh tế, chính trị. Cùng với đó là sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đã thực hiện nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 cơ bản ổn định, một số ngành, lĩnh vực đạt được kết quả tăng trưởng khá.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Điển hình, GRDP năm 2021 tăng 6,20% (quý I tăng 9,88%; quý II tăng 5,49%; quý III tăng 2,70%; quý IV tăng 7,44%), là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đây là thành công lớn của tỉnh Nghệ An với mức tăng trưởng năm 2021 đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 của cả nước.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2021 phát triển ổn định, đạt nhiều thắng lợi, đặc biệt là vụ Xuân, Hè Thu thời tiết rất thuận lợi, ít sâu bệnh, định hướng về cơ cấu, thời vụ gieo trồng, vật nuôi được thống nhất, tăng nhanh giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Nhìn chung năng suất, sản lượng cây trồng đều cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Xác định được tầm quan trọng của doanh nghiệp trong đóng góp vào phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai, đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến đầu tư. Tính đến ngày 17/12, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.872 doanh nghiệp, tăng 3,14% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký là 20.098 tỷ đồng, tăng 29,99%. Có 769 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 156 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2020.

Cảng biển Cửa Lò

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành kịp thời và tích cực triển khai thực hiện. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang dần trở về trạng thái “bình thường mới”. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của dịch COVID-19 song một số ngành dịch vụ vẫn đạt được mức tăng trưởng khá. Hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vận tải hành khách. Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2021 ước đạt 66.849 tỷ đồng. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải cả năm 2021 ước đạt 10.956 tỷ đồng, tăng 2,51%.

Ngành Y tế đã chủ động, tích cực và thực hiện kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nghệ An đã thành lập 8 bệnh viện dã chiến và 2 Trung tâm hồi sức tích cực. Đến nay, còn 2 bệnh viện dã chiến số 3 và số 8 đang hoạt động với quy mô 1.200 giường. Hình thành mạng lưới xét nghiệm với 9 phòng xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, công suất khoảng 40.000 mẫu/ngày (mẫu gộp 10). Có trên 2.500 cán bộ y tế, đủ khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày. Ước đến cuối năm 2021, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 93%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 90%; đạt 11 bác sỹ/vạn dân; 35,72 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đạt 15,3%...

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp, các ban, ngành của địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong