Nghệ An: “Vỏ bọc” nạo vét lòng hồ để tận thu khoáng sản

Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Công an tỉnh Nghệ An) bất ngờ kiểm tra, lập biên bản về sự việc mà đơn vị thi công tự ý huy động máy móc, phương tiền vào nạo vét, tận thu khoáng sản tại đập Bầu Cơm trái phép.