Nghệ An: Vì sao lô 'đất vàng' không đấu giá?

Dự án Trung tâm Hội nghị Summer Place được triển khai sau 2 lần điều chỉnh quy hoạch đã khác hoàn toàn với mục đích cho thuê trước đó của Cty CP Intemex.

Qua tìm hiểu được biết, thửa đất nói trên được UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP Intimex Việt Nam thuê tại các Quyết định số 24/QĐ-UB.ĐC ngày 13/01/2004 và Quyết định số 314/QĐ-UBND.ĐC ngày 30/10/2012 để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, với thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/01/2024. Tuy nhiên, gần đây Công ty Intimex Việt Nam hoạt động không có hiệu quả trong việc xúc tiến, trưng bày sản phẩm. Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND, thu hồi diện tích 6.992,3m2 đất thương mại, dịch vụ tại khối 8, phường Trung Đô (TP Vinh) do Công ty CP Intimex Việt Nam quản lý, sử dụng để cho Công ty CP ĐTXD Thương mại Sơn Trang (trụ sở tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) thuê theo Quyết định 428/QĐ-UBND, mặc dù thời hiệu thuê đất của Intimex Việt Nam còn kéo dài thêm 5 năm (đến năm 2024). Sau đó, Sở TNMT Nghệ An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Sơn Trang.

Sau khi được chính quyền tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục, Công ty Sơn Trang đã nhanh chóng tiến hành việc xây dựng các công trình, hạng mục trên mảnh đất rộng gần 7 nghìn m2 này. Theo Quyết định 428/QĐ-UBND, Công ty Sơn Trang được thuê lại diện tích nói trên để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An, trùng với mục đích của Công ty CP Intimex Việt Nam đã thuê trước đó.

Nếu dừng lại mục đích như trên có thể xem là bình thường, vậy nhưng ngày 18/1/2019, UBND TP Vinh đã có công văn 424/UBND-QLĐT điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An của Công ty Sơn Trang. Lý do điều chỉnh quy hoạch là để có cơ sở đầu tư, xây dựng sử dụng đất có hiệu quả vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ theo quy định. Tiếp đó, vào ngày 5/3/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 644/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An tại phường Trung Đô. Tuy nhiên, lấy lý do nhận thấy các công trình xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt nói trên xây dựng độc lập, quy mô diện tích nhỏ, khó khăn trong việc bố trí tổ chức các sự kiện lớn, đông người, Công ty Sơn Trang tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng hợp khối các công trình thành một công trình chính có diện tích lớn để tạo lập dây chuyền công năng sử dụng hợp lý hơn.

Để cơ quan chức năng chấp thuận việc trao tay “đất vàng”, Công ty Sơn Trang đã phối hợp với Công ty CP Xây dựng Kiến Lâm An lập nên “Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu và xúc tiến thương mại Nghệ An” tại phường Trung Đô, TP Vinh. Hồ sơ này điều chỉnh trên cơ sở các dự án, hạng mục trước đó của Công ty Intimex Việt Nam đã được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.

Có được những cơ sở pháp lý này trong tay, Công ty Sơn Trang bắt đầu hành trình “hô biến” Trung tâm Giới thiệu và xúc tiến thương mại thành Trung tâm Hội nghị Summer Place bằng cách tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch dự án. Vẫn với hồ sơ do Công ty CP Xây dựng Kiến An Lâm lập, nhưng nội dung đã được điều chỉnh hoàn toàn, ngày 26/7/2019, Công ty Sơn Trang đã có tờ trình số 71/TTr-Cty “về việc xin thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An tại phường Trung Đô, TP Vinh”. Sau 2 lần xin điều chỉnh quy hoạch, Trung tâm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An đã biến thành Trung tâm Hội nghị Summer Place.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Duy Việt– Giám đốc Sở TNMT tỉnh Nghệ An cho rằng: “Với dự án này, việc cho thuê đất là đúng quy định, đúng quy hoạch, bởi suy cho cùng Cty Intemex hay Cty Sơn Trang thuê thì đều thực hiện việc kinh doanh, nghĩa là mục đích sử dụng đất không thay đổi”. Ông Việt cũng ví von, nếu đưa ra đấu giá, Nhà nước được khoản tiền đất đấu giá, nhưng biết đâu vì cố đấu cho bằng được mảnh đất ấy mà đơn vị kia không đủ sức thực hiện, rồi lại sinh ra chậm tiến độ, dự án bỏ bê? Còn ông Lê Ngọc Hoa– Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, người ký văn bản số 3212/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch lần 2 cho Cty Sơn Trang thì cho biết: Ông đã nắm rõ và đang yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra. Được biết, khu đất nói trên trước kia là Nhà hát Nhân dân TP Vinh, sau đó được tỉnh Nghệ An quy hoạch làm Quảng trường nhưng do diện tích nhỏ nên từ năm 2004 khu đất này được tỉnh Nghệ An cho doanh nghiệp thuê để làm Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại và đến nay được chuyển cho Cty CP Sơn Trang làm Trung tâm Hội nghị Summer Place.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết