Nghệ An: Vì sao không khởi tố vụ án dù có án mạng xảy ra?

Tòa soạn nhận được đơn cầu cứu của bà Lê Thị Ngọc trú tại xóm 1, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo đơn thư, tối ngày 05/10/2019, sau khi đi đám cưới về, ông Trần Văn Thoan ( Chồng bà Ngọc) sinh năm 1968 có đi dạo mát ngoài đường, khu vực trước Xí nghiệp thủy sản Khe Đá.

Đến khoảng 1h sáng 06/10/2019 không thấy chồng về, bà vội đi tìm trong đêm nhưng vẫn không thấy. Trong quá đi trình tìm, bà có gặp một số người đang sống tại Xí nghiệp thủy sản Khe Đá gồm: Nguyễn Công Hóa, Trần Văn Hùng và Trương Công Ba. Khi được hỏi có thầy chồng mình đâu không? Bà Ngọc nhận được câu trả lời” mới đánh, đuổi ông Thoan chạy xong.

Đơn cầu cứu của bà Lê Thị Ngọc gửi tòa soạn Pháp luật Plus.

Bà Ngọc tiếp tục tìm kiếm đến gần sáng nhưng không thấy, bà đã báo với Công An và được lực lượng Công an xã Nghĩa Đức, Công an huyện Nghĩa Đàn lấy lời khai tại nhà. Đến 15h ngày 6/5/2019 Công an huyện yêu cầu bà Ngọc đến bến cá của hồ Khe Đá để nhận dạng quần và thắt lưng của ông Thoan.

Ngay trong đêm 06/10/2019 các trường hợp: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Công Hóa và Trương Công Ba bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt khẩn cấp.

Khu vực phát hiện thi thể của ông Trần Văn Thoan

Đến 6h sáng 07/10/2019, xác ông Thoan được phát hiện nổi lên gần khu vực lồng bè nuôi cá. Trưa cùng ngày Cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo biên bản, tử thi có 05 vết thương, vết tích khá lớn. Cụ thể: Vùng trán bên trái có vùng phù nề, bầm tụ máu, khích thước 5,5x4,5cm. Vùng mặt bên phải có 01 vùng phù nề bầm tụ máu kích thước lớn 7,5x8 cm. ¾ trên tai trái và vùng đầu bên trái bị bầm tụ máu, kích thước 9x3,5cm. Vùng ngực phải cũng có vùng bị bầm tụ máu, phù nề kích thước 5,5x6cm…

Cũng theo bà Ngọc ít ngày sau, ông Trần Văn Ngà - Đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an huyện Nghĩa Đàn có gọi bà Ngọc lên để thông báo kết quả khám nghiệm tử thi. "Khi đó ông Ngà chỉ trả lời bằng miệng là chồng tôi chết do ngạt nước. Việc chồng tôi bị đánh bầm dập, tụ máu ở 2 bên thái dương, trán, vai và ngực đều không gây thương tích chết người và không ảnh hưởng đến tâm thần…" - Bà Ngọc phản ánh.

Biên bản khám nghiệm tử thi do bà Ngọc cung cấp.

Theo nội dung đơn bà Ngọc nêu, vụ việc chồng bà bị chết rồi cách xử lý vụ án của Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An còn nhiều khuất tất, Theo bà Ngọc: Việc chồng mình chết là có liên quan đến việc ông Thoan bị đánh trước đó. Vậy tại sao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích? Tại sao chỉ ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng đánh ông Thoan???

Bà Ngọc, bức xúc: “Tôi tiếp nhận thông tin nguyên nhân cái chết của chồng mình là do ngạt nước từ ông Trần Văn Ngà chỉ bằng miệng. Khi xin văn bản kết quả khám nghiệm thì Công an huyện Nghĩa Đàn từ chối. Đây rõ ràng là việc làm khuất tất, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”.

Để có hồ sơ liên quan nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của ông Thoan, bà Ngọc đã nhiều lần liên lạc, gặp trực tiếp với Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, rồi Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn. Tuy nhiên, hơn 04 tháng sau - ngày 09/02/2020 bà Ngọc mới được nhận thông báo số 53: Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an huyện Nghĩa Đàn.

Thông báo nêu: Nguyên nhân ông Trần Văn Thoan bị chết là do ngạt nước. Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghĩa Đàn thu thập và xác minh hành vi của Nguyễn Công Hóa và Nguyễn Văn Hiếu đánh ông Trần Văn Thoan không cấu thành tội phạm. Cùng ngày Công an huyện Nghĩa Đàn ban hành Quyết định không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào tối 06/10/2019 tại xã Nghĩa Đức. Đồng thời, ra Quyết định xử lý hành chính đối với các đối tượng Hóa và Hiếu.

Bà Ngọc (Áo đỏ) trao đối với phóng viên về vụ việc.

Bà Ngọc khẳng định: Với những vết tích để lại khi khám nghiệm tử thi thì rõ ràng hành vi đánh người, gây thương tích đối với ông Thoan là có. Tại sao Công an huyện Nghĩa Đàn không khởi tố vụ án?

Nhằm xác minh vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, ông Thái cho biết: Ông này (ông Thoan - PV) có dấu hiệu của tâm thần, đêm đấy ông uống rượu say không về được thì người ta điện bà Ngọc chở về tắm cho ông. Sau đấy ông mặc quần dở dở ông đi quậy phá ở dưới (Xí nghiệp thủy sản Khe Đá -PV). Thực ra trước quân đó (các đối tượng bà Ngọc tố cáo - PV) có đánh nhau. Khi xảy ra, bọn anh đã mời Công an tỉnh, có phòng Kỹ thuật hình sự với phòng hình sự và Viện kiểm sát tỉnh làm từ đầu.

Cái đó Công an tỉnh làm từ đầu chứ không phải Công an huyện Nghĩa Đàn làm từ đầu. Khi đã có kết luận giám định, bọn anh đã mời họ lên chiếu bằng hình ảnh và trả lời cho gia đình đầy đủ .. Còn ý kiến họ thắc mắc, họ kiến nghị thì cứ kiến nghị thôi chứ không vấn đề gì" - ông Thái nói.

Tại một diễn biến khác, bà Ngọc cung cấp thêm thông tin, ngày 15/02/2020, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an huyện Nghĩa Đàn có gọi điện cho bà Ngọc đến tại nhà văn hóa xóm 1 để thương lượng, hỗ trợ bồi thường giữa các đối tượng đánh ông Thoan với gia đình. Điều này khiến bà Ngọc không khỏi thắc mắc, nghi ngờ vì lý do của cuộc thương lượng này.

