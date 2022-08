Nghệ An: Ưu tiên tuyển dụng giáo viên hợp đồng khi được giao chỉ tiêu

Các địa phương tại Nghệ An ưu tiên tuyển dụng giáo viên hợp đồng vào biên chế khi được giao chỉ tiêu.

Tập trung giải quyết số giáo viên mầm non diện "06, 09"

Nghệ An là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhất nước, với trên 7.800 người. Nhiều năm liền không được giao định biên, Nghệ An hiện có hàng nghìn giáo viên “hợp đồng huyện” đang mòn mỏi chờ được vào biên chế.

Năm học 2022-2023, tỉnh được phân bổ 2.820 biên chế sự nghiệp giáo dục. Trong đó, nhiều nhất là mầm non với 2.164 biên chế, tiểu học là 498 biên chế, THCS 142 biên chế và THPT là 16 biên chế. Ngoài ra còn có nhân viên trong các trường học. Việc bổ sung định biên giúp tỉnh giải quyết được một phần tình trạng thiếu hụt đội ngũ ngành Giáo dục.

Huyện Yên Thành đang còn 415 giáo viên hợp đồng. Tuy nhiên, do số chỉ tiêu được giao hàng năm quá ít, nên số giáo viên hợp đồng của huyện vẫn chưa giải quyết được hết. Vì vậy, trước thông tin tỉnh được bổ sung hơn 2.800 giáo viên, địa phương này cũng đang chờ phân bổ chỉ tiêu cụ thể để tuyển dụng.

Huyện Yên Thành, Nghệ An có hàng trăm giáo viên hợp đồng huyện, trong đó có nhiều người đã dạy hợp đồng gần 20 năm đang chờ được tuyển dụng chính thức.

Ông Trần Xuân Tĩnh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cho biết: Khi được phân bổ chỉ tiêu, phòng sẽ tham mưu trước hết tuyển giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06 và Thông tin 09 vào biên chế. Tiếp đến là tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo công văn số 5378 của Bộ Nội vụ.

Ngành cũng đề nghị ưu tiên tuyển giáo viên văn hóa cấp tiểu học để đảm bảo đội ngũ tối thiểu đứng lớp, bởi huyện đang thiếu trầm trọng. “Thực tế, trong các đợt tuyển dụng gần đây, huyện đã dành phần lớn chỉ tiêu cho giáo viên văn hóa tiểu học, Tin học, Ngoại ngữ. Nhưng nguồn giáo viên không nhiều, thậm chí số hồ sơ ứng tuyển không đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp chưa thể tuyển đủ giáo viên văn hóa, ngành cũng sẽ dành chỉ tiêu cho giáo viên các môn năng khiếu, Thể dục”, ông Trần Xuân Tĩnh nói.

Ưu tiên tuyển dụng giáo viên dạy môn mới

Tình trạng thiếu giáo viên văn hóa cũng diễn ra ở nhiều địa phương của Nghệ An. Ông Mai Ngọc Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu cho hay, địa phương còn thiếu hơn 300 giáo viên tiểu học. Tuy nhiên, trong đợt tuyển dụng gần nhất, huyện mới ưu tiên tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng và chủ yếu ở bậc mầm non. Trong thời gian tới, nếu được phân bổ chỉ tiêu, phòng sẽ tham mưu huyện tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2018. Để có nguồn giáo viên, huyện sẽ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ĐH sư phạm trên toàn quốc và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Ngoài tập trung giải quyết số giáo viên hợp đồng, ngành Giáo dục Nghệ An cũng ưu tiên tuyển dụng giáo viên dạy môn mới để đáp ứng Chương trình GDPT 2018.

Về kế hoạch tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, cấp THPT có 16 chỉ tiêu, còn lại sẽ được phân bổ về cho các địa phương tuyển dụng. Tuy nhiên, ông Thái Văn Thành cũng đề nghị, trong hơn 2.800 định biên được giao, các địa phương tập trung giải quyết cho hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06 và Thông tư 09 Sau đó là ưu tiên tuyển giáo viên dạy môn mới, môn tích hợp đảm bảo triển khai Chương trình GDPT 2018. Về vấn đề nguồn tuyển, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, khi có chỉ tiêu, sẽ thu hút sinh viên sư phạm đăng ký ứng tuyển. Ngành sẽ không tuyển ồ ạt mà căn cứ quy định và chuẩn giáo viên của Luật Giáo dục sửa đổi.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc được giao hơn 2.800 định biên ngành Giáo dục là tin mừng đối với tỉnh. Tuy nhiên, Nghệ An đang thiếu gần 8.000 giáo viên, sau khi được bổ sung biên chế, năm học 2022-2023, tỉnh vẫn thiếu gần 6.000 giáo viên. Vì vậy, tỉnh mong Bộ GD&ĐT cũng như các bộ ngành liên quan có cơ chế chính sách đặc thù để giúp địa phương đảm bảo đội ngũ tối thiểu. Qua đó thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018.

