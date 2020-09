Nghệ An: “Tuýt còi” việc huyện thành lập Đoàn kiểm tra 100 dự án của doanh nghiệp

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.



Vừa qua, dù bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn thành lập đoàn kiểm tra 100 dự án của doanh nghiệp trên địa bàn.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Tài chính Doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh cũng đã nhận phản ánh về việc UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thành lập đoàn kiểm tra 100 dự án của doanh nghiệp trên địa bàn sau khi bị ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tôi đã giao Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An tham mưu để có chỉ đạo thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong lúc khó khăn này của doanh nghiệp thì tạo điều kiện và hạn chế thanh kiểm tra các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp thực sự có vi phạm thì mới cần kiểm tra, thanh tra. Tỉnh đã nhận thông tin và chỉ đạo vấn đề này để tránh tình trạng các huyện khác cũng đều làm như thế”.

Sắp tới, tỉnh ra sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về việc nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện thanh kiểm tra trên địa bàn để tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Trừ trường hợp vi phạm, còn không thì hạn chế việc kiểm tra, chứ ai lại đi thành lập Đoàn kiểm tra 100 dự án doanh nghiệp như thế - ông Lê Ngọc Hoa cho biết thêm.

Trước đó, ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho rằng, nếu vì dịch Covid mà không cho kiểm tra các doanh nghiệp thì xảy ra tình trạng sai phạm trong xây dựng thì việc xử lý hậu quả như thế nào? Thì khi đó bắt huyện phải xử lý chứ ai xử lý! Trong các quy định thì chỉ nói rằng là hạn chế việc kiểm tra chứ không nói không được kiểm tra. Việc kiểm tra cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự án nuôi cá rô phi ISREAL tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).



Như tin đã đưa, từ đầu năm 2020, tình hình diễn biến dịch Covid 19 xảy ra trên địa bàn Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quyết định về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Vì vậy, trước đó, vào ngày 25/6, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 4027/UBND về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố, Thị xã đề cập việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm phiền hà cho doanh nghiệp…

Thế nhưng, việc UBND huyện Hưng Nguyên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 100 dự án của doanh nghiệp trên địa bàn trong thời điểm này lại đi ngược với chủ trương trên, khiến dư luận xôn xao?

Cụ thể, xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Trưởng phòng Nội vụ, ngày 11/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ông Lê Phạm Hùng vẫn ký và ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý vi phạm các dự án thuê đất trên địa bàn huyện năm 2020.

Đoàn kiểm tra gồm 8 thành viên do ông Hồ Sỹ Hương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng làm Trưởng đoàn; ông Trần Võ Tùng, Phó Đội trưởng Công an huyện làm Phó trưởng đoàn. Các thành viên còn lại đại diện cho các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Chi cục Thuế sông Lam II và đại diện các xã, thị trấn có dự án thuê đất.

Ngày 24/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ông Lê Phạm Hùng tiếp tục ký ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về Đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý vi phạm các dự án thuê đất trên địa bàn huyện.

Đề cương kiểm tra và xử lý các dự án thuê đất của doanh nghiệp trên địa bàn.



Đoàn sẽ kiểm tra việc sử dụng đất so với quy hoạch được duyệt, diện tích đất sử dụng thực tế, nộp tiền thuê đất, tiến độ đưa đất vào sử dụng; sự phù hợp công trình so với hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, … Dự kiến Đoàn sẽ kiểm tra 100 dự án của doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian thực hiện 60 ngày, từ ngày 1/7 – 1/9/2020. Đoàn chia thời gian thực hiện 3 đợt kiểm tra gồm: Đợt 1 làm việc 30 ngày với các tổ chức, cá nhân có dự án thuê đất trên địa bàn các xã: Hưng Đạo, Hưng Tây, Hưng Yên Nam và Thị trấn Hưng Nguyên; Đợt 2 làm việc 20 ngày tại xã: Hưng Lợi, Hưng Thịnh, Hưng Mỹ và đợt 3 Đoàn làm việc 10 ngày tại các xã: Hưng Lĩnh, Long Xá, Xuân Lam, Hưng Thành, Châu Nhân, Hưng Phúc, Hưng Nghĩa.

Đến nay, Đoàn kiểm tra đã triển khai và làm việc được 28/100 dư án của doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tất cả các dự án thuê đất trên địa bàn, kể cả các dự án được UBND tỉnh trực tiếp cho thuê đất.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn