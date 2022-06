Nghệ An: Trường THCS Đặng Thai Mai thí điểm mô hình trường tiên tiến

Trường THCS Đặng Thai Mai công bố phương thức tuyển sinh, tiêu chí vào lớp 6 năm học 2022-2023

Trường THCS Đặng Thai Mai đã thông báo phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023, gồm 9 lớp với 335 chỉ tiêu. Đây cũng là khóa đầu tiên thực hiện mô hình trường phổ thông tiên tiến, nên công tác tuyển sinh được triển khai gồm xét tuyển kết hợp kiểm tra năng lực.

Cụ thể, trường tuyển thẳng 1 lớp với tiêu chí là học sinh có 5 năm học của cấp tiểu học được khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Đồng thời phải có một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế với quy định cụ thể: IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương đương như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 450 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 450 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 31 điểm), TOEFL Primary (điểm trung bình 2 kỹ năng đạt từ 113 điểm), Flyers (đạt 15 khiên).

Theo kế hoạch, Trường THCS Đặng Thai Mai sẽ nhận hồ sơ học sinh đăng ký vào các lớp tiên tiến từ ngày 4-9/7.

Trong trường hợp số lượng hồ sơ bằng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ tuyển toàn bộ. Nếu số lượng hồ sơ dự tuyển ít hơn sẽ xét tuyển bổ sung. Nếu hồ sơ dự tuyển nhiều hơn sẽ xét thêm tiêu chí điểm khảo sát 2 môn Toán, Tiếng Việt trong kỳ bàn giao chất lượng lớp 5 lên lớp 6 năm học 2021 – 2022.

Trường THCS Đặng Thai Mai xét tuyển 4 lớp phát triển năng khiếu các môn học. Nếu số lượng hồ sơ dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì học sinh thực hiện bài kiểm tra năng lực thức với thời lượng 90 phút. Bài kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, với nội dung kiến thức các môn học trong chương trình tiểu học.

Giờ học của học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh, Nghệ An).

Với chỉ tiêu 4 lớp còn lại, nhà trường tổ chức xét tuyển để triển khai thí điểm “Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2030”. Với các lớp này, trường ưu tiên đối tượng phổ cập tại phường Hưng Phúc theo số liệu điều tra tháng 9/2021. Lý do Trường THCS Đặng Thai Mai đóng tại địa bàn phường Hưng Phúc (TP Vinh, Nghệ An), nhưng phường này chưa có trường THCS công lập.

Với 4 lớp tiên tiến, nếu số học sinh đăng ký tuyển sinh nhiều hơn chỉ tiêu, thì Hội đồng tuyển sinh sẽ sàng lọc dựa vào các tiêu chí: Kết quả học tập hàng năm cấp tiểu học, kết quả kỳ kiểm tra bàn giao chất lượng giữa 2 cấp học tiểu học và THCS năm học 2021 – 2022; kết quả các hội thi, cuộc thi, cuộc giao lưu, sân chơi do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức…

Trong trường hợp học sinh diện phổ cập của phường Hưng Phúc không có nhu cầu học Trường THCS Đặng Thai Mai, thì các em được quyền đăng ký tuyển sinh vào bất cứ trường THCS nào trên địa bàn thành phố Vinh.

Học sinh khối 6 Trường THCS Đặng Thai Mai từ năm học tới, ngoài học chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT ban hành, sẽ học thêm chương trình tăng cường. Nhà trường cũng dự trù mức thu học phí chương trình tăng cường từ 1,3 triệu đồng – 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh. Cùng với đó, để đảm bảo hiệu quả dạy học, nhà trường cũng sẽ tổ chức bán trú cho học sinh khối 6 với dự kiến mức thu là 890 nghìn đồng/tháng.

Trường THCS Đặng Thai Mai vốn là trường trọng điểm chất lượng cao của Nghệ An. Những năm trước, nhà trường được giao chỉ tiêu gồm khối phổ cập (cho học sinh phường Hưng Phúc) và khối thi tuyển (tuyển sinh toàn thành phố).

Với những điều chỉnh trong tuyển sinh lớp 6 năm nay, sẽ tác động lớn đến phụ huynh, học sinh khối phổ cập phường Hưng Phúc.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh khẳng định, nếu phụ huynh học sinh phường Hưng Phúc không có nhu cầu cho con em học lớp tiên tiến Trường THCS Đặng Thai Mai, có thể tuyển sinh ở bất cứ phường nào trong thành phố. Địa phương sẽ tạo điều kiện để các em đăng ký theo nguyện vọng, qua đó đảm bảo quyền lợi học tập tại trường phổ thông công lập, thực hiện phổ cập giáo dục cho học sinh của thành phố.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn