Nghệ An: Trường gần 20 năm tuổi dọa sập, giáo viên vừa dạy vừa lo an toàn tính mạng cho học sinh

Your browser does not support the video tag.

Đóng tại xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An sau gần 20 năm “cống hiến” trường THCS Long Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt dãy phòng học cũ, hệ thống tường đã phân hủy, bong tróc được vá chằng chịt.

Nguy hiểm nhất là phần mái trường với xà, rui làm bằng gỗ đã bị mối mọt không còn đủ sức “gánh” lớp ngói phía trên.

“Cái chúng tôi lo nhất không phải là mưa dột nữa, mưa dột thì có thể tìm chỗ tránh chứ mưa xuống mái ngói nặng, hoành, xà, rui mục rỗng hết rồi nếu cả mái đổ ập xuống thì không thể tượng tưởng nổi.

Nhà trường cũng đã phải di dời một số lớp học xuống phòng chức năng để đảm bảo an toàn”, một giáo viên tại đây chia sẻ.

Suốt 2 thập kỷ "cống hiến" những phòng học cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng vô cùng nguy hiểm.

Hai thập kỷ trước, ngôi trường được xây dựng là một “điểm sáng” của cả vùng.

Học sinh nơi đây không còn phải vượt hơn chục km để đến điểm trường chính.

Tuy nhiên trường chỉ được xây bằng lớp vôi vữa thông thường, không có xi măng nên qua gần 20 năm cũng đã “hết đát”.

Hàng năm, chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh học sinh cũng chỉ sửa tạm phần tường bị bong tróc, và một số vị trí nguy hiểm.

Còn lại do kinh phí quá hạn hẹp nên vẫn chưa thể tu sửa lại toàn diện đảm bảo an toàn.

Những vết nứt dài chạy dọc vô cùng nguy hiểm.

Cô Trương Thị Nhâm - Hiệu trưởng Trường THCS Long Lộc cho biết, trường được xây dựng cách đây 20 năm bằng các vật liệu thô sơ, vôi vữa không có xi măng. Thời điểm xây dựng ngôi trường là một kỳ tích ở xã Nghĩa Lộc này rồi.

Là nơi để các cháu ở vùng đất này có chỗ học hành thuận tiện hơn... Hiện nay thì ngôi trường xuống cấp hết sức nguy hiểm cho các em học sinh và giáo viên. Chúng tôi phải chuyển các cháu sang phòng học âm nhạc để học tạm.

Còn 4 phòng hơn 150 em học trong dãy nhà đó đã xuống cấp cũng rất nguy hiểm”.

Những điểm nối giữa trụ cũng đã gãy rời, được "băng bó" tạm.

Theo báo cáo của trường THCS Long Lộc, năm học 2020 - 2021 gồm có 10 lớp với 336 học sinh tại phân hiệu 2 đóng trên địa bàn xóm Khe Sài 2 - xã Nghĩa Lộc. Hiện tại có các dãy nhà cấp 4 đã được xây dựng từ năm 2000 nay đã xuống cấp quá nặng.

Cụ thể: Có 7 phòng học cấp 4 do xây dựng bằng sò tự nhiên và vôi nên bị lở rất nhiều, phần mái ngói, hệ thống đỡ ngói (xà gồ, cầu phong, li tô) đã bị mối, mọt ăn làm mục nát có thể rơi, sập bất cứ lúc nào đe dọa đến tính mạng của giáo viên và học sinh trong lúc dạy và học.

Dãy nhà văn phòng cũng hư hỏng nặng và còn nhiều hạng mục khác cũng xuống cấp.

Năm học 2020 - 2021, trường đã tham mưu bằng văn bản trình địa phương xã Nghĩa Lộc để có phương án giải quyết và địa phương cũng đã đưa vào lộ trình xây mới 10 phòng học trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025. Tuy nhiên, phòng học đã xuống cấp quá nặng có nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình dạy và học trong năm học này.

Tường bong tróc, dù đã nhiều lần được vá.

Vì vậy trường làm báo cáo này trình Phòng GD & ĐT huyện Nghĩa Đàn và địa phương xã Nghĩa Lộc tham mưu trình cấp trên sớm có kế hoạch tu sửa, xây mới để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong năm học này và những năm học tiếp theo.

Ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc chia sẻ, thực tế nhiều hạng mục như: Nền tường, trần, hoành, gỗ … đều đã mục nát, hư hỏng hết cả rồi. Hằng năm trước thềm năm học mới chúng tôi phối hợp với nhà trường, hội phụ huynh và địa phương để tu sữa nhưng cũng không ăn thua.

Trong kế hoạch trung hạn 2021-2026, địa phương cũng có đăng ký với huyện 10 phòng học, tuy nhiên trước mắt để phục vụ trong năm học này khi mà mưa bão đến gần là rất cấp bách.

Nếu mưa bão xảy ra, chắc chắn phải cho các em nghỉ học, chứ để các em đến trường là rất nguy hiểm.

Nguy hiểm nhất là hệ thống xà, hoành, rui đã mục rỗng không còn đủ sức "cõng" lớp ngói.

Trong khi đang chờ nguồn vốn từ cấp trên phân bổ về, thì ngôi Trường THCS Long Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng - nơi có 336 học sinh, hàng chục thầy cô giáo hằng ngày vẫn bám trường, bám lợp giảng dạy và học tập thì tính mạng của họ đang bị đánh cược.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus