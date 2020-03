Nghệ An: Trung tâm đào tạo lái xe “ngó lơ” chỉ đạo trong việc phòng chống dịch Covid 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nước ta cũng như trên thế giới, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn, hạn chế tối đa sự phát tán và lây nhiễm của vi rút Corona, Sở giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Công văn số 242/SGTVT-VP, ngày 07/02/2020 về việc “Tạm dừng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, xe máy để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona gây ra”.

Tại điểm 1 của Công văn này có ghi rõ: “Tạm dừng công tác đào tạo, thi tốt nghiệp ô tô, xe máy để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra từ thú 6 ngày 07/02/2020”.

Theo phản ánh của người dân, mặc dù hiện Bộ GTVT và Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã ra các văn bản chỉ đạo, để phòng chống dịch Covid-19, các Trung tâm đào tạo lái xe và thi sát hạch phải tạm dừng dạy và thi nhưng nhiều Trung tâm đào tạo trên địa bàn vẫn không chấp hành.

Qua thực tế tại một số trung tâm đào tạo lái xe cơ giớ đường bộ trên địa bàn, phóng viên ghi nhận sự việc này. Các trung tâm này không những không dừng việc dạy và thi sát hạch theo chỉ đạo của Sở giao thông vận tải Nghệ An mà còn nhộn nhịp hơn thường lệ, do gần đây xuất hiện một số “đồn thổi” trên mạng xã hội, bắt đầu từ 2020 chi phí học lái xe cũng như khi thi lấy bằng, học phí sẽ cao hơn, khó hơn trước nên nhiều người đổ dồn đi học.

Cụ thể, tại Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, Trung tâm sát hạch lái xe số 1 Nghệ An của Công ty cổ phần đầu trư phát triển Vinh An tại đường tránh thành phố Vinh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyê; Trung Tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền trung tại Khối 2, phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, hay như Trung tâm đào tạo của Công ty vận tải ô tô Nghệ An (Đoàn A) tại phường Quán Bàu.

Tại các trung tâm trên, hàng ngày vẫn rất đông người học và thi tốt nghiệp.

Tại Trung tâm của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vinh An, lúc 15h ngày 27/02 hàng chục xe vẫn lăn bánh trên sân tập và sân sát hạch, hàng chục người cả nam và nữ đang chăm chú học và lái thử xe. Trong đó phần đa là không đeo khẩu trang.

Ngoài ra tại trung tâm này, trung tâm còn thông báo và niêm yết công khai danh sách hàng trăm người dự thi sát hạch vào ngày 29/02/2020.

Còn tại Trung tâm của công ty CP ĐT-PT miền trung, hàng chục người cũng đang mải miết cùng thầytrên những chiếc xe tập lái. Trước đó, Công ty vận tải ô tô Nghệ An cũng vừa tổ chức thi tốt nghiệp cho 174 học viên vừa xong.

Trao đổi với phóng viên, anh L.V.T ở Tương Dương cho biết, anh lặn lội từ huyện miền núi Nghệ An xuống để kịp thi lần đầu tốt nghiệp sáng nay xong, hiện đang ở lại để tập thực hành chuẩn bị thi sát hạch, anh không biết Sở giao thông vận tải có lệnh “tạm dừng” này.

Việc các Trung tâm đào tạo lái xe dạy và tổ chức thi sát hạch cho học viên một cách ngang nhiên như vậy, phớt lờ sự chỉ đạo của Sở giao thông vận tải Nghệ An, cũng như các ban ngành liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong khi cả tỉnh nói riêng, cả nước nói chung đang gồng mình phòng, chống dịch Covid-19.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc ngay để chấm dứt tình trạng này, tránh nơi đây có nguy cơ trở thành một mầm mống truyền bệnh đại dịch này nếu nó xảy ra.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam