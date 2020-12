Nghệ An: Triệu tập thanh niên đăng tải thông tin nói xấu lực lượng công an trên mạng xã hội

Đối tượng Hồ Văn Tâm tại trụ sở công an.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an TX Thái Hoà (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành làm việc với đối tượng Hồ Văn Tâm (SN 1988, trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hoà) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết xúc phạm uy tín, nói xấu lực lượng công an trên mạng xã hội của đối tượng.

Cụ thể, vào khoảng 12h30, ngày 19/12, đối tượng Hồ Văn Tâm đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Ho Tam" đăng tải, chia sẻ 01 bài viết có nội dung xúc phạm uy tín đến lực lượng Công an thị xã Thái Hoà được đăng tải trên trang "RAO VẶT THÁI HOÀ".

Sau khi sự việc xảy ra, chiều cùng ngày, Công an TX Thái Hòa đã xác minh được chủ nhân của tài khoản facebook trên là của Hồ Văn Tâm. Lực lượng chức năng đã có buổi làm việc để làm rõ hành vi, vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, Hồ Văn Tâm đã thừa nhận hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm xúc phạm uy tín của cơ quan Công an và buộc gỡ bỏ thông tin trên trang của "RAO VẶT THÁI HOÀ" và những trang khác.

Hành vi của đối tượng Hồ Văn Tâm là hành vi vi phạm Luật An ninh mạng và Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ. Theo đó, mức xử phạt hành chính đối với hành vi trên là từ 10 đến 20 triệu đồng.

Hiện, Công an TX Thái Hoà đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam