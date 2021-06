Nghệ An: Triển khai hệ thống ROBOT CALL truy vết phòng chống dịch

Để cập nhật kịp thời dữ liệu sức khỏe của người dân và phát hiện những ai có triệu chứng dịch, từ ngày 19/06, Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp dữ liệu Vbee, Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 6 và các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng hệ thống Robot Call tự động gọi điện hỏi thăm sức khoẻ và cập nhật thông tin y tế tới người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Robot Call hoạt động như những nhân viên y tế gọi điện tới từng người dân, đặc biệt người dân trong vùng dịch để hỏi thăm về sức khỏe cũng như cập nhật các thông tin y tế. Từ đó phân tích và tự động xuất danh sách đề xuất những ai có triệu chứng bệnh để ngành y tế kịp thời nắm bắt, tổ chức xét nghiệm.

Dịch bệnh Covid-19 ỏ Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp với 33 ca nhiễm

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể gọi vào tổng đài 093.68.37.115 để khai báo các thông tin về tình hình sức khoẻ của bản thân. Các “nhân viên Robot” sẽ tự động ghi nhận cập nhật thông tin của bạn 24/7, đồng thời tổng hợp và gửi báo cáo tới ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh.

Mô hình này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam chỉ đạo và triển khai thành công ở các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh

Ngoài việc gọi ra để hỏi thăm sức khỏe và truyền thông việc cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone thì tổng đài còn có thể tiếp nhận các cuộc gọi để người dân khai báo y tế nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19.

Rất nhiều giải pháp đang được tiến hành khẩn trương để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch

Để triển khai có hiệu quả thống này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị người dân nghe điện thoại từ số hotline 093.68.37.115 hoặc hiển thị tên “So Y te NA” và trả lời các thông tin một cách đầy đủ và trung thực nhất.

Đây cũng là cách chúng ta chung tay để giúp ngành Y tế tỉnh Nghệ An nói riêng và toàn dân nói chung đẩy lùi dịch bệnh Covid 19 đang có dấu hiệu lây lan nhanh trong tỉnh những ngày qua.

Theo số liệu từ Sở Y tế Nghệ An, cho đến chiều 22/6, toàn tỉnh Nghệ An đã có 33 ca nhiễm dịch bệnh Covid-19. Trong đó, thành phố Vinh có 21 ca, huyện Diễn Châu có 9 ca, huyện Quỳ Hợp có 01 ca, huyện Tân Kỳ có 01 ca và huyện Nam Đàn có 01 ca bệnh.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường