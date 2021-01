Trắng đêm giăng lưới tìm bé trai 9 tuổi rơi xuống sông

Lực lượng chức năng giăng lưới tìm nạn nhân mất tích.

Sáng 18/1, ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích một cháu bé 9 tuổi rơi xuống sông Đào mất tích.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 17/1, cháu N.B.D. (9 tuổi, học sinh lớp 3, ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành) cùng chị gái là cháu N.T.B. (10 tuổi, học sinh lớp 4) sang nhà ông bà ngoại ở xã liên Thành chơi.

Khi 2 chị em ra về, qua khúc sông Đào (địa bàn xã Liên Thành), cháu D. xuống bờ sông rửa chân thì không may sảy chân rơi xuống sông mất tích.

Bé trai 9 tuổi rơi xuống sông khi xuống rửa chân.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Liên Thành đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành tổ chức lực lượng cùng phương tiện để tìm kiếm.

"Do nước sông Đào lớn, thời tiết rất lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 9h sáng nay (18/1), tung tích cháu bé vẫn chưa được tìm thấy", ông Hương cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí