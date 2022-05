Nghệ An: Tràn lan các dự án chậm tiến độ ở đô thị biển Cửa Lò

Nhiều giải pháp đã được “hiến kế” nhưng tình trạng các dự án đã được giao đất, cho thuê đất ở đô thị biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An chưa thể triển khai theo tiến độ đặt ra đang trở thành vấn đề nhức nhối của địa phương này.

Nhiều dự án đã gia hạn nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng gây ra tình trạng dở dang còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tư đối với thị xã Cửa Lò

Hàng loạt dự án chậm triển khai

Theo báo cáo mới đây của UBND thị xã Cửa Lò gửi đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn có 35 dự án được giao đất, cho thuê đất đang chậm tiến độ.

Đáng quan tâm, địa phương đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh ban hành các quyết định về chấm dứt hoạt động, huỷ bỏ quy hoạch và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 09 dự án.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã Cửa Lò hiện nay đang có 10 dự án đã được UBND tỉnh kiểm tra, cho gia hạn tiến độ và đang trong thời gian gia hạn tiến độ; 07 dự án đã được UBND tỉnh kiểm tra, cho gia hạn tiến độ nhưng đã hết thời gian gia hạn tiến độ; Có 09 dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra nhưng chưa ban hành kết luận kiểm tra.

Đặc biệt, trong năm 2022, UBND thị xã Cửa Lò đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục kiểm tra đối với 03 dự án để kiến nghị thu hồi hoặc thu hồi một phần diện tích gồm: Tổ hợp sân Golf, khách sạn, biệt thự tại thị xã Cửa Lò do Công ty CP Golf biển Cửa Lò làm chủ đầu tư tại đường Bình Minh, phường Nghi Hương với quy mô diện tích 132ha đã được giao đất, cho thuê đất nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành hạng mục sân Golf, nhà điều hành và 16 căn biệt thự…; Dự án trường mầm non tư thục Vành Khuyên do Công ty CP Minh Đức Bảo Châu làm chủ đầu tư, quy mô 0,2ha tại đường Dương Thanh, phường Nghi Thu được giao hoàn thành vào tháng 9/2021 nhưng hiện mới chỉ thi công phần móng; Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy chữ dạy nghề cho con em nạn nhân chất độc da cam do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với quy mô 0,40179ha đã được giao đất, cho thuê đất nhưng hiện chưa xây dựng tại phường Nghi Hương.

Ông Đinh Viết Hồng - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) cho biết: “Cái đó (dự án) Cửa Lò đang xem xét để đề nghị với UBND tỉnh thu hồi nhưng mà chúng tôi cũng có đề nghị tiếp tục cho gia hạn. Chúng tôi tuyên truyền vận động doanh nghiệp để có kết nối đầu tư. Hiện nay nhà nước không có đầu tư”.

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng cho biết, hiện đơn vị đã làm công văn gửi UBND thị xã Cửa Lò. Còn việc thu hồi hay không do thị xã và tỉnh Nghệ An quyết định.

Lãng phí đất vàng

“Vì nằm trong quy hoạch của dự án nên hàng chục năm nay, chúng tôi không thể xây dựng nhà cửa, sang tên tách thửa được. Mọi giao dịch liên quan đến đất đai ở vùng dự án đều rơi vào bế tắc. Chúng tôi đề nghị những dự án liên tục chậm tiến độ thì nhà nước cần kiên quyết thu hồi, không nên để doanh nghiệp cứ cố tình giữ đất mà không làm gì cả trong suốt thời gian dài được” - một người dân ở thị xã Cửa Lò bức xúc.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, để siết chặt công tác quản lý đất đai, đôn đốc nhà đầu tư triển khai xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành 48 văn bản liên quan đến công tác tham mưu, rà soát, kiểm tra xử lý, trong đó chủ yếu tập trung các nội dung liên quan đến các dự án chậm tiến độ, kiến nghị thu hồi…

Cũng theo báo cáo của UBND thị xã Cửa Lò, tình trạng hàng loạt dự án trên địa bàn xảy ra tình trạng chậm tiến độ, nhiều năm liên tục không triển khai xây dựng bất kỳ hạng mục nào do nhiều nguyên nhân khác nhau.

“Năng lực tài chính của một số chủ đầu tư không thực sự đúng như báo cáo tài chính, chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng; Một số dự án chậm tiến độ kéo dài dẫn đến quy hoạch và thiết kế không còn phù hợp với các quy định hiện hành cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Một số dự án thuộc danh mục đất an ninh - quốc phòng gây khó khăn cho việc thu hồi dự án” – báo cáo về nguyên nhân chủ quan mới đây do ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nêu.

Không chỉ vậy, các dự án chậm tiến độ, không triển khai xây dựng các hạng mục công trình dù đã được gia hạn nhiều lần đã ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới kinh tế xã hội của địa phương. Mặt khác, các dự án chậm tiến độ đã gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng tới đời sống của các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch, gây thất thu nguồn thuế, không còn quỹ đất để địa phương thu hút nhà đầu tư tiềm năng vào…

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò khẳng định, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn không có dự án nào sử dụng đất sai mục đích.

Tuy nhiên, địa phương cũng kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai xây dựng đã được gia hạn nhưng không hoàn thành hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để thực hiện tiếp nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư khác có năng lực, tâm huyết vào đầu tư xây dựng.

Cửa Lò cần sớm có giải pháp thu hồi các dự án chậm tiến độ để tránh lãng phí tài nguyên đất, không để tiền lệ xấu về tình trạng nhà đầu tư cố tình “ôm” đất, “găm đất” suốt nhiêu năm liên tục như thời gian qua

