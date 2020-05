Nghệ An: Trạm trộn bê tông Vinh Thành xả thải ra môi trường gây ô nhiễm?

Mới đây, theo ghi nhận thực tế của phóng viên An ninh Tiền tệ thì, đi dọc theo hàng rào của trạm trộn bê tông Vinh Thành đã phát hiện chất thải màu trắng (như màu nước xi măng - PV), có những khu vực chất thải này đã khô cứng. Đặc biệt, một số khu vực gần trạm trộn này, dưới lớp cỏ cũng phát hiện loại chất thải này.

Nước thải màu trắng đục chảy từ phía trong trạm trộn bê tông Vinh Thành chảy ra ngoài.

Gần đó, một đường mương thoát nước nhỏ chảy từ phía trong trạm trộn bê tông Vinh Thành ra có màu trắng đục. Phía trong hàng rào phát hiện một hố chứa nước thải của máy trộn bê tông đang hoạt động.

Mương thoát nước từ phía trong trạm trộn Vinh Thành ra ngoài.

Ngoài chất thải màu trắng, xung quanh khu vực này, nhiều bê tông thành phẩm đổ bừa bãi đã khô cứng.

Chất thải màu trắng quện phía ngoài hàng rào trạm trộn Vinh Thành.

Được biết, trước đó năm 2017, thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại trạm trộn bê tông Vinh Thành liên quan đến môi trường. Cụ thể, Cty Vinh Thành chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với trạm trộn bê tông có công suất 100 tấn sản phẩm/1 ngày.

Bê tông thành phẩm đổ ra ngoài môi trường.

Máy trộn bê tông phía trong trạm trộn.

Cty Vinh Thành không ký hợp đồng hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất.

Thành phẩm bê tông xếp ra phía ngoài khu vực qui định tạo thành hàng rào bảo vệ trạm trộn.

Ngoài ra, mật độ cây xanh tại trạm trộn bê tông còn quá ít, không có hệ thống thoát nước mưa chảy tràn ra ngoài, không có bể lắng lọc cho nước thải sinh hoạt.

Thậm chí đối với chất thải sinh hoạt theo quy định phải chôn lấp nhưng đơn vị này chỉ thu gom rồi đưa ra cổng nhà máy, không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại với Sở TN&MT, không báo cáo, không có kho lưu trữ chất thải nguy hại…

Trạm trộn bê tông Vinh Thành đã từng bị xử phạt trong lĩnh vực môi trường.

Với những sai phạm nêu trên, năm 2017 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có quyết định xử phạt đối với Cty Vinh Thành tổng số tiền 35 triệu đồng. Lý do xử phạt là do Cty Vinh Thành “Không ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định”.

Trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ, ông Nguyễn Công Hà, Chủ tịch UBND xã Nghi Liên thừa nhận, việc trạm trộn bê tông Vinh Thành gây ô nhiễm là có. Nhiều lần xã đã kết hợp với thành phố Vinh kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường.

"Thực tế gần đây người dân cũng phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói, bụi ở trạm bê tông này. UBND xã và thành phố nhiều lần kiểm tra xử lý nhưng không dứt điểm được", ông Hà nói.

Khi phóng viên đưa những hình ảnh chất thải màu trắng ở xung quanh trạm trộn, ông Hà cho hay, có thể đây là nước xi măng trong quá trình rửa máy móc thải ra. Phần diện tích để bê tông thành phẩm và đổ chất thải vượt ra ngoài phạm vi trạm trộn hiện phía bên công ty Vinh Thành vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh thêm diện tích dự án.

